Clima HOY miércoles 28 de enero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS FUERTES y BAJAS TEMPERATURAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de miércoles 28 de enero de 2026 se esperan lluvias fuertes y bajas temperaturas en diversas regiones del país, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del jueves 29 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de miércoles 28 de enero, una masa de aire ártico asociada al frente frío número 30 va a continuar ocasionando bajas temperaturas en diversas regiones del país, pero además en algunas zonas de la República se tendrán lluvias fuertes por un ingreso de humedad procedente de dicho golfo y el mar Caribe. Además, otro ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará chubascos en diversas entidades. Aquí las regiones en las que se esperan estas condiciones climatológicas.

uD83CuDF27?El #SMNmx te informa sobre el arribo del #FrenteFrío número 32 sobre estados del norte y noreste de #México, así como los efectos que tendrá en dichas regiones durante los próximos días.



Reproduce el video para saber los detalles del #Pronóstico. ?? pic.twitter.com/nE705LTUsA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

¿Dónde lloverá este miércoles 28 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias fuertes en:

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Intervalos de chubascos en:

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Campeche

Lluvias aisladas en:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Yucatán

Quintana Roo

Estado de México

Chubascos en:

Guerrero

Por otra parte, cabe señalar que en las siguientes entidades se esperan heladas:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora , Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, , Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana jueves 29 de enero de 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para esta noche se pronostica #Viento con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y #GolfoDeTehuantepec.



Consulta más detalles del #Pronóstico, aquí. ??https://t.co/Ojvpr7ekJo pic.twitter.com/HHfgqDBwrD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua