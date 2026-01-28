Clima HOY miércoles 28 de enero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS FUERTES y BAJAS TEMPERATURAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de miércoles 28 de enero de 2026 se esperan lluvias fuertes y bajas temperaturas en diversas regiones del país, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del jueves 29 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
De acuerdo con Conagua, para esta noche de miércoles 28 de enero, una masa de aire ártico asociada al frente frío número 30 va a continuar ocasionando bajas temperaturas en diversas regiones del país, pero además en algunas zonas de la República se tendrán lluvias fuertes por un ingreso de humedad procedente de dicho golfo y el mar Caribe. Además, otro ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará chubascos en diversas entidades. Aquí las regiones en las que se esperan estas condiciones climatológicas.
¿Dónde lloverá este miércoles 28 de enero de 2026 en la noche?
Lluvias fuertes en:
- Veracruz (Olmeca)
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Intervalos de chubascos en:
- Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas)
- Campeche
Lluvias aisladas en:
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)
- Yucatán
- Quintana Roo
- Estado de México
Chubascos en:
- Guerrero
Por otra parte, cabe señalar que en las siguientes entidades se esperan heladas:
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.
¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana jueves 29 de enero de 2026?
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua