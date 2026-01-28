Clima México HOY 28 de enero 2026: Alertan LLUVIAS fuertes y frío intenso en varias regiones

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de enero de 2026, el clima en México tendrá condiciones contrastantes que pueden afectar actividades diarias, traslados y zonas vulnerables. Mientras en algunas regiones persistirá el frío con posibles heladas y bancos de niebla, en otras se prevén lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas elevadas. Por ello, es importante consultar el pronóstico y tomar precauciones ante los posibles efectos del tiempo.

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el día, un canal de baja presión ubicado sobre el occidente del Golfo de México favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país. A esto se suma el ingreso de humedad del océano Pacífico, que generará condiciones para precipitaciones con actividad eléctrica en algunas zonas del sur.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

En contraste, en gran parte del territorio nacional se mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia. Las rachas de viento asociadas al sistema frontal podrían alcanzar intensidad considerable en las costas del Golfo de México, el istmo y el golfo de Tehuantepec, lo que incrementa el riesgo de oleaje elevado.

Además, los bancos de niebla previstos en distintas regiones podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, mientras que las temperaturas gélidas aumentan el riesgo de congelamiento en superficies.

Pronóstico de lluvias para HOY

Para hoy se esperan lluvias puntuales fuertes en Veracruz, particularmente en la región Olmeca, así como en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados que podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos. También se prevén chubascos en diversas regiones de Veracruz, Guerrero y Campeche, así como lluvias aisladas en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda especial atención en áreas propensas a estos fenómenos.

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 28, 2026

¿Cómo estarán las temperaturas en México este miércoles?

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un contraste marcado entre regiones. En estados del occidente y sur, como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas, se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40°C. Otras entidades como Sinaloa, Nayarit, Morelos y el suroeste de Puebla registrarán valores máximos de 30 a 35 grados.

Por otro lado, el frío será relevante en zonas serranas del norte y centro del país. Se prevén temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y otros estados del centro y oriente. En entidades como la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, las mínimas oscilarán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)