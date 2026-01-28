Detienen a jefe de despachadores del Tren Interoceánico por autorizar operación que dejó 14 muertos

Ciudad de México.- Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron en Coatzacoalcos, Veracruz, a Ricardo 'M', identificado como jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre, accidente que dejó un saldo de 14 pasajeros fallecidos y más de cien personas lesionadas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Ricardo 'M' habría autorizado la operación del convoy a maquinistas que no contaban con licencia vigente, pese a que era su responsabilidad administrativa verificar que los operadores cumplieran con los requisitos legales para conducir el tren.

El percance se registró en el kilómetro Z 230 más 290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura del poblado de Nizanda, en el estado de Oaxaca. Los peritajes realizados por la FGR establecieron que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad con el que era operado el tren.

Los maquinistas involucrados fueron identificados como Felipe de Jesús 'N', detenido el pasado lunes en Palenque, Chiapas, y Erasmo 'C', quien hasta el momento no ha sido aprehendido. Ambos conductores habrían sido autorizados para realizar el viaje por Ricardo 'M'.

El Registro Nacional de Detenciones señala que Ricardo 'M' fue aprehendido a las 7:29 horas en la colonia Centro de Coatzacoalcos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la FGR en la capital veracruzana y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que los peritajes técnicos determinaron que el convoy circulaba en una zona de curvas a una velocidad de 65 kilómetros por hora, cuando el límite permitido es de 50 kilómetros por hora, lo que contribuyó directamente al descarrilamiento.

FGR captura a funcionario del Tren Interoceánico tras descarrilamiento

Fuente: Tribuna del Yaqui.