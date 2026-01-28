Bahía de Banderas, Nayarit.- El día martes 27 de enero de 2026, un inesperado visitante, un elefante marino, sorprendió a turistas y habitantes en playa 'Los Ayala', volviéndose viral al pasearse por la zona del municipio de Compostela. El día domingo 25 de enero de 2026, el mismo elefante había estado rondando las playas de Miramar en el municipio de San Blas, en donde las autoridades declararon que se encontraba sano y sin alguna señal de enfermedad o lesiones físicas.

Sin embargo, el día martes 27 de enero de 2026, el animal salió del mar para descansar sobre la arena, provocando así la movilización de personas para observarlo, lo que ocasionó un operativo de vigilancia. Elementos del cuerpo de bomberos, protección civil y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) activaron protocolos con el fin de dar seguimiento a las condiciones en las que se encontraba el elefante marino, además de solicitar a los espectadores mantener distancia, no tocarlo, no alimentarlo, ni intentar perturbar su descanso.

Elefante marino de gran tamaño se vuelve viral al visitar playa 'Los Ayala' en Nayarit

La noticia no tardó en viralizarse en redes sociales con videos del animal caminando por la playa para posteriormente recostarse a dormir, despertando así toda clase de comentarios y reacciones de los usuarios de redes como Facebook.

Las autoridades mencionaron que estos animales no representan un peligro si se respeta su espacio, por lo que pidieron a la población seguir las indicaciones oficiales. El operativo siguió manteniéndose activo mientras el elefante marino permaneció en la zona, garantizando así su bienestar y evitando accidentes.

Los especialistas señalan que no es extraño que estos animales salgan a tierra firme para recuperarse de pasar largos periodos en mar abierto, además de mencionar que estos suelen buscar playas tranquilas para descansar, mudar de pelaje y recuperar energía, siempre y cuando no sean molestados.

Fuente: Tribuna del Yaqui