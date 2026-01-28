Profeco da a conocer la cerveza mexicana CON MENOR contenido CALÓRICO de venta en el mercado

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó cuál es la marca de cerveza mexicana con menor contenido calórico de venta en el mercado comparada con las bebidas azucaradas. En un análisis realizado para orientar a la población sobre los componentes nutricionales de los productos en el mercado.

Publicado en la 'Revista del Consumidor', la Profeco dio a conocer los resultados de un examen realizado a 19 productos del mercado nacional: 12 cervezas de baja graduación y 7 bebidas sin alcohol, con el objetivo de verificar que se cumple con los estándares de calidad.

Profeco: la cerveza mexicana con menor contenido calórico de venta en el mercado

Corona Light se declaró como la mejor opción para quienes cuidan su dieta, ya que por cada 100 mililitros, se aportan 28 kilocalorías, 0.02 gramos de azúcar y 4.2 miligramos de sodio. Con este resultado, la bebida a base de malta ostenta legalmente su sello de 'bajo contenido energético', logrando así un consumo más equilibrado.

La cerveza mantiene un 3.5 por ciento de volumen de alcohol y cumple estrictamente con los niveles permitidos de alcohol superior y ésteres; también se tomaron en cuenta los siguientes puntos:

Seguridad alimentaria : Los análisis de laboratorios confirmaron que el producto está libre de metanol y aldehídos, elementos que pueden ser nocivos.

: Los análisis de laboratorios confirmaron que el producto está libre de metanol y aldehídos, elementos que pueden ser nocivos. Ingredientes : Se utiliza glucosa como fuente de azúcar.

: Se utiliza glucosa como fuente de azúcar. Contenido: El envase respeta el contenido declarado en el etiquetado.

No obstante, es importante recordar que en un estudio previo realizado por la Profeco las cervezas con mayor contenido calórico son:

Modelo especial Corona Extra Sol Michelob Ultra en sus versiones saborizadas Bud Light en sus versiones saborizadas

El impacto negativo del exceso de azúcar se intensifica cuando se combina con alcohol, ya que afecta el metabolismo y la capacidad del cuerpo para procesar adecuadamente los carbohidratos. Entre las recomendaciones, se destaca evitar las cervezas saborizadas y considerar alternativas como las cervezas light o sin alcohol, ya que tienen menos contenido calórico.

Aun así, las bebidas alternativas '0.0', como Tecate 0.0, Corona Cero, Heineken 0.0, Old Milwaukee, Mahou y Erdinger Weissbier, no deben considerarse como cerveza, ya que para cualquier producto con menos del 2 por ciento de alcohol, es simplemente conocida como 'bebida no alcohólica'. Finalmente, Corona Light logra destacar por proporcionar un sabor más equilibrado con un bajo aporte calórico, con el respaldo de que cumple con los lineamientos establecidos por las autoridades.

Varios estudios han mostrado que el consumo excesivo de cerveza y alcohol está asociado con un aumento de peso. Sí, esa "pancita cervecera" es causada por el alcohol, especialmente en los varones.pic.twitter.com/3qGhJvBJHV — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) July 4, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui