Sheinbaum anunció la reparación integral de víctimas del Tren Interoceánico: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 28 de enero de 2026, conoce que Claudia Sheinbaum anunció la reparación integral de víctimas del incidente del Tren Interoceánico.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

México mantiene ayuda humanitaria en Cuba

La presidenta de México aclaró que nunca afirmó que se hubiera suspendido el envío de petróleo a Cuba; reiteró que se envía crudo a Cuba por razones humanitarias o por contratos que establece Pemex con autoridades de la isla. Declaró que sus comentarios el día de ayer fueron malinterpretados.

Detienen a dos personas por masacre en Salamanca

Al menos dos personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre de Salamanca, en Guanajuato, luego de que sujetos armados irrumpieran en una cancha de futbol y dispararan contra quienes se encontraban en el lugar, el cual dejó 11 personas sin vida; algunas fuentes señalaron que se trata de dos miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Sheinbaum anuncia reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

El Gobierno de México inicia de manera formal el proceso de reparación integral del daño para las víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca; este proceso se realizará conforme a lo determinado por la FGR, luego de informar previamente que el accidente fue provocado por ir a exceso de velocidad.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD? Top 3 de las noticias más relevantes en México uD83DuDCCAuD83DuDD1D



Con Casa Ley, le presentamos las noticias que están marcando la agenda nacional uD83CuDDF2uD83CuDDFD https://t.co/dG2fPF5Pma #NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/WbLS1pQEzT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui