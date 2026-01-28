Siniestro en el Tren Interoceánico: Sheinbaum anuncia reparación integral a víctimas; detalles

Ciudad de México.- El Gobierno de México inicia de manera formal el proceso de reparación integral del daño para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca. Como se recordará, este siniestro dejó un saldo de 14 personas fallecidas y alrededor de un centenar de lesionados en el Istmo de Tehuantepec.

A un mes de la tragedia, la primera presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su Gabinete, anunció que la atención será directa, sin intermediarios y en las comunidades de los afectados. Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo', la jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que este proceso se realizará conforme a lo determinado por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las salidas alternativas de justicia previstas en la ley, las cuales deberán ser aceptadas de manera voluntaria por las víctimas o sus familiares.

Sheinbaum explicó que, una vez que las familias acepten el mecanismo de reparación integral, recibirán en una primera etapa la compensación correspondiente por parte de la aseguradora y, posteriormente, los apoyos adicionales que establezca la FGR. La mandataria subrayó que el objetivo es que el proceso avance con rapidez y sensibilidad, evitando retrasos administrativos y priorizando el bienestar de las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Grupo interinstitucional atenderá a los afectados

Por su parte, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que a partir del próximo lunes un Grupo Interinstitucional acudirá a las localidades de origen de las víctimas para iniciar el censo y brindar atención personalizada.

Este grupo estará integrado por personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la FGR y la Segob, con el fin de acompañar a los afectados en la toma de decisiones y resolver dudas jurídicas, médicas y administrativas.

Medina Padilla precisó que la reparación integral abarcará a las 225 personas que viajaban a bordo del Tren Interoceánico el día del siniestro, así como a los familiares de quienes perdieron la vida. Los montos, dijo, serán diferenciados y se definirán de acuerdo con el nivel de afectación de cada persona, tanto en lo personal como en lo patrimonial.

Investigación confirmó exceso de velocidad

La FGR informó previamente que el descarrilamiento fue provocado por exceso de velocidad. De acuerdo con las investigaciones, que incluyeron el análisis de la "caja negra" del tren, la unidad circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite máximo permitido es de 50 kilómetros por hora.

Además, se determinó que el convoy alcanzó velocidades de hasta 110 kilómetros por hora en tramos rectos, pese a que el máximo autorizado es de 70 kilómetros por hora. La fiscal Ernestina Godoy confirmó que el maquinista fue imputado penalmente por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Actualmente, las autoridades mantienen seguimiento individualizado de cada caso.

