Alerta en la UNAM: Detectan caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina

Ciudad de México.- La detección de un posible caso de sarampión dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM) ha encendido alertas sanitarias al tratarse del primer sospechoso público dentro de la comunidad universitaria. La situación ocurre mientras las autoridades de Salud reportan cientos de contagios acumulados en el país y decenas de defunciones relacionadas con este virus altamente contagioso.

Detectan caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina de la UNAM confirmó este miércoles 28 de enero de 2026 la identificación de un caso sospechoso de sarampión dentro de su comunidad estudiantil. De acuerdo con la información oficial, se trata de un alumno perteneciente al grupo 2216, quien presuntamente habría contraído el virus durante un trabajo de campo.Hasta el momento, la institución no ha precisado el estado de salud del estudiante ni si ha presentado complicaciones asociadas a la enfermedad.

Las autoridades universitarias señalaron que se está a la espera de los resultados diagnósticos que permitan confirmar o descartar el contagio.

Activan protocolos epidemiológicos en la UNAM

Tras el reporte, la Facultad de Medicina activó de inmediato sus protocolos epidemiológicos. Entre las medidas implementadas se encuentra la vigilancia activa de síntomas entre estudiantes, docentes y personal administrativo, así como el llamado a extremar precauciones dentro de las aulas.

La comunidad universitaria fue exhortada a estar atenta a señales como fiebre, conjuntivitis y salpullido, además de reforzar acciones preventivas como la ventilación constante de espacios cerrados, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación mientras se obtiene un diagnóstico definitivo.

En tanto, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con la Facultad de Medicina, realizó labores de supervisión y orientación sanitaria para contener posibles cadenas de contagio. Las acciones incluyen monitoreo, recomendaciones de higiene y seguimiento puntual del caso sospechoso.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, de 2025 a la fecha se han reportado siete mil 674 casos de sarampión a nivel nacional, con un saldo de 26 defunciones. Estas cifras reflejan un repunte relevante de una enfermedad que se consideraba controlada gracias a los esquemas de vacunación.

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y mediante gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar. El virus puede permanecer suspendido en el ambiente hasta dos horas, incluso después de que la persona infectada abandona el lugar. Una persona puede contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.

Los síntomas suelen manifestarse entre siete y 14 días después del contagio e incluyen fiebre alta, tos seca, escurrimiento nasal, ojos rojos y llorosos, manchas blancas en la boca (manchas de Koplik) y un sarpullido rojo que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

El sarampión no es una enfermedad leve. Puede provocar neumonía, otitis, diarrea grave e inflamación del cerebro (encefalitis). En casos severos, puede resultar mortal, especialmente en bebés, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Fuente: Tribuna del Yaqui