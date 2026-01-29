"Cordial y amable": Sheinbaum sostiene llamada con Trump y su esposa, Melania: ¿De qué hablaron?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 29 de enero de 2026, la mandataria retrasó el inicio de su encuentro con los medios de comunicación debido a que tuvo, de una nueva cuenta, una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. ¿De qué hablaron?

La mandataria mexicana ingresó al Salón de la Tesorería alrededor de las 09:30 horas, tiempo del centro de México, con una sonrisa. Lo primero que dijo, antes de hablar de la llamada con el también empresario republicano, dijo que estaba "bien, muy bien". Se acercó a su micrófono y señaló que fue una llamada "cordial, amable" y que duró alrededor de 40 minutos.

¿De qué hablaron Claudia Sheinbaum y Donald Trump este jueves 29 de enero?

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que se tocaron diversos temas importantes tanto para México como para Estados Unidos (EU). Recordó que ayer, miércoles 28 de enero, estuvo en Washington D.C. el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, quien sostuvo diferentes reuniones con funcionarios estadounidenses respecto a los aranceles y al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Hablamos de varios temas y quedamos en seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más. pero fue una conversación muy cordial sobre temas de seguridad, los coincidimos en que vamos muy bien y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando", dijo la mandataria.

La presidenta de México saludó a la primera dama, Melania Trump

Claudia Sheinbaum compartió que, durante el llamado, se hizo presente Melania Trump, esposa del jefe de Estado estadounidense, y que aprovechó para saludarla: "Tuve oportunidad de saludarla. Ya saben que la conocí en Washington, cuando estuvimos en los de la FIFA y cerramos la conversación".

La presidenta señaló que fue una conversación convocada por Trump el pasado martes 27 de enero, y se trató de una continuidad a la llamada que sostuvieron el pasado 12 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui