Estas son las MEJORES MARCAS de café soluble y libre de azúcar en México según la Profeco

Ciudad de México.- En un reciente estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se evaluaron las mejores opciones de café soluble, el cual forma parte de las mañanas de miles de mexicanos, ya que lo consumen por su mayor practicidad; sin embargo, hay variaciones en la composición que afectan la pureza y los nutrientes.

En la evaluación se tomó en cuenta puntos clave como la composición del producto, el nivel de cafeína, la cantidad de azúcar además de que el etiquetado cumpla con las normas oficiales.

Las mejores marcas de café soluble y libre de azúcar en México según Profeco

Las marcas que son 100 por ciento puras, cumpliendo las normas de cafeína y humedad según Profeco son:

NESCAFÉ Clasico

ORO 24 kilates

Los portales de Córdoba tradicional

Great Value

Ke!

NESCAFÉ Taster's Choice

Las marcas que cuentan con azúcar o algún edulcorante son:

NESCAFÉ Dolca

Legal y Golden Hills

Benedik

Valley Foods

Ya que contienen alrededor del 30 por ciento de azúcar declarado, lo que reduce la cafeína, algunas marcas alcanzaron hasta los 12 g de azúcar por porción, incluyendo la presencia de grasa trans, incumpliendo con el etiquetado.

Para elegir un buen café soluble de calidad en los supermercados, es importante verificar que el etiquetado mencione 100 por ciento puro y proceso liofilizado para mejor sabor. Profeco resaltó que elegir un buen café soluble no solo mejora el gusto en cada taza, sino que garantiza un producto de mayor calidad y bien informado.

Te compartimos este estudio de calidad de café soluble https://t.co/VCuB9doO2A pic.twitter.com/WuRSwkFz4M — Profeco (@Profeco) March 31, 2016

Fuente: Tribuna del Yaqui