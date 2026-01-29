Febrero 2026: Estas son TODAS las efemérides mexicanas del mes; calendario de la SEP

Ciudad de México.- Febrero es un mes lleno de efemérides importantes para los mexicanos; hay una gran cantidad de hechos conmemorativos. Por este motivo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó una serie de sugerencias para el calendario completo para febrero 2026.

Los eventos marcados por la SEP para febrero 2026 son:

Calendario de efemérides mexicanas sugeridas para febrero 2026 por la SEP

1 de febrero: Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión

1 de febrero de 1823: Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echávarri promueven el plan de Casa Mata entre los jefes de ejército, para exigir la reinstalación del Congreso y el desconocimiento de Iturbide como emperador.

y promueven el plan de Casa Mata entre los jefes de ejército, para exigir la reinstalación del Congreso y el desconocimiento de como emperador. 1 de febrero de 2007: Se remite la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia .

. 2 de febrero 1832: Muere Ignacio López Rayón , quien encabezó la lucha a muerte de Hidalgo, además de formar parte de la Junta Suprema Nacional, primer órgano de gobierno independiente, y del Congreso de Chilpancingo.

, quien encabezó la lucha a muerte de Hidalgo, además de formar parte de la Junta Suprema Nacional, primer órgano de gobierno independiente, y del Congreso de Chilpancingo. 2 de febrero de 1848: Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo , finalizando la intervención de Estados Unidos. México pierde la mitad de su territorio.

, finalizando la intervención de Estados Unidos. México pierde la mitad de su territorio. 3 de febrero de 1814: Mariano Matamoros fallece en Valladolid; después de ser cura de Jantetelco, se convirtió en la mano derecha de José María Morelos .

fallece en Valladolid; después de ser cura de Jantetelco, se convirtió en la mano derecha de . 3 de febrero de 1868: Inicio de labores de la Escuela Nacional Preparatoria .

. 3 de febrero 1939: se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia .

. 4 de febrero 1957: muere Miguel Covarrubias , pintor, caricaturista y museógrafo.

, pintor, caricaturista y museógrafo. 5 de febrero: Aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917.

5 de febrero de 1889: El político y escritor, liberal y federalista, Basilio Pérez Gallardo muere, quien además fue un fuerte promotor incansable del fortalecimiento de los estados del norte de la república.

Gallardo muere, quien además fue un fuerte promotor incansable del fortalecimiento de los estados del norte de la república. 5 de febrero 1917: Se funda el estado de Nayarit .

. 5 de febrero 2016: El Distrito Federal pasa a llamarse Ciudad de México y se vuelve una entidad federativa.

6 de febrero 1917: se establece el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino.

7 de febrero de 1931: Se pone en vigor la Reforma Constitucional enviada por el gobernador A belardo L. Rodríguez , dividiendo a Baja California en dos territorios separados.

enviada por el gobernador A , dividiendo a en dos territorios separados. 8 de febrero 1847: Las fuerza armada estadounidense a cargo del general Winfield Scott , llegan al puerto de Veracruz.

, llegan al puerto de Veracruz. 8 de febrero de 1857: Juran la Constitución los diputados al Congreso y el presidente Ignacio Comonfort .

. 9 de febrero de 1913: Acontece la Marcha de la Lealtad ; los cadetes del Colegio Militar acompañan al presidente Francisco I. Madero a Palacio Nacional .

; los cadetes del acompañan al presidente . 9 de febrero de 1929: León Toral es fusilado en la penitenciaria de Lecumberri por asesinar al general Álvaro Obregón .

es fusilado en la penitenciaria de Lecumberri por asesinar al general . 10 de febrero de 1992: Conmemoración de la Fuerza Aérea Mexicana .

. 10 de febrero de 1821: Se pone fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas.

10 de febrero de 2006: Fallece en la Ciudad de México el pintor Juan Soriano , conocido por sus obras como La paloma, Luna y Sirena.

, conocido por sus obras como La paloma, Luna y Sirena. 10 de febrero 2014: Se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas a las cámaras de diputados y diputadas, senado y a los congresos estatales.

11 de febrero de 1913: El general Victoriano Huerta simula un ataque a la ciudadela, aparentando ser fiel a Madero .

simula un ataque a la ciudadela, aparentando ser fiel a . 12 de febrero 1947: Se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas .

. 13 de febrero 1822: Las cortes de España desconocen los tratados de Córdoba, donde se establece la independencia de México.

13 de febrero de 1893: Fallece el novelista Ignacio Manuel Altamirano , conocido por sus obras literarias como Clemencia, La navidad en las montañas y El Zarco.

, conocido por sus obras literarias como Clemencia, La navidad en las montañas y El Zarco. 14 de febrero 1831: Aniversario de la muerte de Vicente Guerreo .

. 14 de febrero 1858: Benito Juárez instala su gobierno en la Ciudad de Guadalajara.

instala su gobierno en la Ciudad de Guadalajara. 14 de febrero 1911: Francisco I. Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse en el frente revolucionario.

cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse en el frente revolucionario. 14 de febrero 1949: Muere Raquel Dzib Cicero , feminista y educadora, una de las primeras tres mujeres diputadas. Quien presentó iniciativas para mejorar las condiciones de explotación de las campesinas.

, feminista y educadora, una de las primeras tres mujeres diputadas. Quien presentó iniciativas para mejorar las condiciones de explotación de las campesinas. 15 de febrero 1913: El representante de España en México, Bernardo Cólogan, se entrevista con el presidente Madero para solicitar su renuncia en nombre del cuerpo diplomático acreditado en México.

se entrevista con el presidente para solicitar su renuncia en nombre del cuerpo diplomático acreditado en México. 16 de febrero de 1977: Muere miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y fundador de varios museos, Carlos Pellicer .

. 17 de febrero: La Casa del Obrero Mundial firma con el carrancismo para formar los Batallones Rojos .

. 18 de febrero 1856: Se crea el congreso constituyente que crearía la Constitución de 1857.

18 de febrero de 1913: Francisco I. Madero y José María Pino Suárez son aprehendidos en el Palacio Nacional durante la Decena Trágica.

y son aprehendidos en el Palacio Nacional durante la Decena Trágica. 18 de febrero de 1913: Se firma el pacto de la ciudadela que desconoce al gobierno de Francisco I. Madero .

. 18 de febrero 1985: Campeche se vuelve estado de la República.

se vuelve estado de la República. 19 de febrero: Día del Ejército Mexicano .

. 19 de febrero 1812: Se inicia el ataque a Cuautla .

. 19 de febrero de 1862: Se firma el convenio de la Soledad, donde se reclama el pago de la deuda mexicana.

19 de febrero de 1952: Fallece miembro fundador de El Colegio Nacional , el poeta Enrique González .

, el poeta . 19 de febrero de 1967: Muere el científico Nabor Carrillo Flores , rector de la Universidad Autónoma de México , a quien le correspondió el traslado de Ciudad Universitaria.

, rector de la , a quien le correspondió el traslado de Ciudad Universitaria. 20 de febrero 1880: Fallece Mariano Riva Palacio , primer regidor del Ayuntamiento de México.

, primer regidor del Ayuntamiento de México. 21 de febrero de 1910: Fundación de la Cruz Roja Mexicana .

. 22 de febrero: aniversario de la muerte de Francisco I. Madero .

. 23 de febrero de 1916: Félix Díaz se levanta en armas contra Venustiano Carranza , con el plan Tierra colorada.

se levanta en armas contra , con el plan Tierra colorada. 24 de febrero: Día de la bandera

25 de febrero 1775: Se funda el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas.

26 de febrero de 1863: Se emite decreto de extinción de las comunidades religiosas; las monjas son resituadas a la condición civil.

27 de febrero de 1890: Fallece el militar liberal Pedro Ogazón Rubio , quien fue gobernador de Jalisco.

, quien fue gobernador de Jalisco. 28 de febrero: aniversario de la muerte de Cuauhtémoc en 1525.

en 1525. 28 de febrero de 1847: Inicia la batalla de Sacramento, donde las fuerzas armadas estadounidenses atacan a las tropas mexicanas.

