Frío, viento y LLUVIAS marcarán el clima en México HOY jueves 29 de enero: Conagua

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este jueves 29 de enero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en México hoy, ya que el país enfrentará condiciones contrastantes: mientras algunas regiones mantendrán tiempo estable y caluroso, otras registrarán lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso marcado de temperaturas. Estos cambios pueden impactar la movilidad, actividades al aire libre y la seguridad en carretera, por lo que es importante tomar precauciones desde temprano.

Así será el clima en México HOY 29 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se mantendrá sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, lo que favorecerá un ambiente estable y sin lluvias en dichas zonas. Sin embargo, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe provocará precipitaciones en distintas regiones del país.

Así será el clima en México este jueves. Foto: Conagua

Además, por la tarde y noche, un nuevo Frente Frío (número 32), junto con su masa de aire polar, ingresará por la frontera norte de México. Este sistema interactuará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará rachas de viento fuertes y un descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país.

Estas condiciones podrían generar efectos adversos, como la caída de árboles y anuncios publicitarios debido al viento, así como bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. En regiones con temperaturas muy bajas, existe riesgo de congelamiento de la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para este jueves

Para hoy 29 de enero, se esperan intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros (mm), en Tamaulipas, Veracruz en la región Olmeca, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se prevén lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Michoacán, Puebla en la Sierra Norte, varias regiones de Veracruz como la Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas, así como en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera un ambiente muy caluroso, con valores de 35 a 40°C, en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca en la región del Istmo y Chiapas en la zona costera. También se pronostican temperaturas de 30 a 35°C en Sinaloa, Nayarit, Morelos, el suroeste de Puebla y Campeche.

Por el contrario, durante la madrugada y noche se mantendrá un ambiente gélido en diversas regiones del país. Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5°C con heladas en zonas serranas de Chihuahua, mientras que valores de -5 a 0°C se registrarán en áreas montañosas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En tanto, zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas presentarán mínimas de 0 a 5 grados.

