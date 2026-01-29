Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol abre nuevas oportunidades laborales rumbo al mundial 2026, vacantes que van desde estrategas visuales hasta gerentes de ventas, como parte de su dinámica semanal 'Martes de Vacantes en LinkedIn'.

Las vacantes están dirigidas tanto a estudiantes que desean realizar su servicio social o liberar prácticas profesionales, como a perfiles con experiencia en diversas áreas para la operación del futbol mexicano. Estas posiciones van dirigidas principalmente en Toluca y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), uno de los principales sitios donde se forman futbolistas.

Las vacantes disponibles son:

Estratega de narrativa visual : principalmente dirigida a estudiantes de comunicación interesados en la fotografía, video y edición, ya que es ideal para liberar prácticas profesionales. Con sede en Cantera del CAR .

: principalmente dirigida a estudiantes de comunicación interesados en la fotografía, video y edición, ya que es ideal para liberar prácticas profesionales. Con sede en Cantera del . Analista administrativo : Enfocado en control y gestión administrativa, sede en Toluca .

: Enfocado en control y gestión administrativa, sede en . Becario de soporte TI : Ideal para estudiantes que buscan obtener experiencia en tecnología y soporte técnico, además de ser una opción para liberar prácticas profesionales; la sede es en Toluca .

: Ideal para estudiantes que buscan obtener experiencia en tecnología y soporte técnico, además de ser una opción para liberar prácticas profesionales; la sede es en . Recepcionista de hotel : Se busca un perfil orientado a la atención al cliente y servicio con sede en CAR .

: Se busca un perfil orientado a la atención al cliente y servicio con sede en . Prácticas en servicio social en áreas administrativas, salud y comunicación interna : ideal para estudiantes universitarios con sede en Toluca .

: ideal para estudiantes universitarios con sede en . Gerencia en ventas: Se busca un perfil con experiencia en ventas de patrocinios y un dominio del idioma inglés.

Las personas interesadas en aplicar con la Federación Mexicana de Futbol deben tener en cuenta lo siguiente:

Tener su CV actualizado. Si se está interesado en el área creativa, contar con un portafolio de evidencia. Enviar un correo con la información a talento@fmf.mx Indicar en el asunto la vacante de interés.

Por último, la FMF resaltó que todas sus contrataciones quedarán bajo el enfoque de inclusión y diversidad; esto significa que no habrá ninguna distinción por raza, género, edad, religión, orientación sexual, estado civil o condición social.

Fuente: Tribuna del Yaqui