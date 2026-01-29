"No debemos nada al gobierno": Empresas de Ricardo Salinas PAGAN su DEUDA; SAT ofrece detalles

Ciudad de México.- Este jueves 29 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que Grupo Salinas empezará a pagar su deuda de alrededor de 32 mil millones de pesos y que hoy abonó 10 mil 400 millones de pesos. "Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de Grupo Salinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno", señalaron por su parte las empresas de Ricardo Salinas.

"Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen —y siempre han cumplido— con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México", señala un comunicado de Grupo Salinas.

El boletín señala que, pese a no estar conformes, "deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra". "Lo hacemos, en el fondo, porque tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas".

Con este pago —que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto".

El SAT informa sobre los pagos

Por su parte, el SAT señaló mediante una tarjeta informativa: "El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos".

"De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos".

Fuente: Tribuna del Yaqui