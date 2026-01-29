¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

Sheinbaum tiene llamada con Trump y anuncia viaje a Sinaloa tras ataque a diputados: Esto y más en Top 3 México

Durante la mañana de este jueves 29 de enero, la presidenta afirmó que la llamada con Trump fue "productiva y cordial": Esto y más en Tribuna Top 3 México

Sheinbaum tiene llamada con Trump y anuncia viaje a Sinaloa tras ataque a diputados: Esto y más en Top 3 México
Sheinbaum tiene llamada con Trump y anuncia viaje a Sinaloa tras ataque a diputados: Esto y más en Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 29 de enero, conoce que la presidenta, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con el presidente de EU, Donald Trump.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Privan de la libertad a 10 trabajadores de mina en Concordia, Sinaloa 

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la mina Vizsla Silver Corp denunció la desaparición de 10 trabajadores en la sierra del municipio de Concordia, Sinaloa; presuntamente, personas armadas privaron de su libertad a los mineros. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas implementó un operativo de búsqueda y diligencias de investigación para la localización de las personas. 

Sheinbaum irá a Sinaloa tras ataque a diputados de Movimiento Ciudadano

La líder del Ejecutivo Federal próximamente realizará un viaje al estado de Sinaloa acompañada por el Gabinete de Seguridad, donde se reunirá con ciudadanos y empresarios "para evaluar la situación" tras el ataque armado que sufrieron los diputados del partido Movimiento Ciudadano, el pasado miércoles 28 de enero de 2026 en la ciudad de Culiacán

Sheinbaum sostiene llamada con Trump 

Durante la mañana de este jueves 29 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual calificó como productiva y cordial; la mandataria aseguró que acordaron que ambos países seguirán trabajando en conjunto y detalló que tuvo el gusto de saludar a la esposa del líder norteamericano, Melania Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.