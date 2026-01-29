Sheinbaum tiene llamada con Trump y anuncia viaje a Sinaloa tras ataque a diputados: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 29 de enero, conoce que la presidenta, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con el presidente de EU, Donald Trump.

Privan de la libertad a 10 trabajadores de mina en Concordia, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la mina Vizsla Silver Corp denunció la desaparición de 10 trabajadores en la sierra del municipio de Concordia, Sinaloa; presuntamente, personas armadas privaron de su libertad a los mineros. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas implementó un operativo de búsqueda y diligencias de investigación para la localización de las personas.

Sheinbaum irá a Sinaloa tras ataque a diputados de Movimiento Ciudadano

La líder del Ejecutivo Federal próximamente realizará un viaje al estado de Sinaloa acompañada por el Gabinete de Seguridad, donde se reunirá con ciudadanos y empresarios "para evaluar la situación" tras el ataque armado que sufrieron los diputados del partido Movimiento Ciudadano, el pasado miércoles 28 de enero de 2026 en la ciudad de Culiacán.

Sheinbaum sostiene llamada con Trump

Durante la mañana de este jueves 29 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual calificó como productiva y cordial; la mandataria aseguró que acordaron que ambos países seguirán trabajando en conjunto y detalló que tuvo el gusto de saludar a la esposa del líder norteamericano, Melania Trump.

