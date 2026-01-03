Clima HOY SÁBADO 3 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS AISLADAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de sábado 3 de enero de 2026 se esperan lluvias aisladas en diversas partes del país, así que si tienes planes, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del domingo 4 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de sábado y madrugada del domingo, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en zonas de Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Chiapas. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio nacional.

uD83EuDD76 ¡Abrígate bien! Continuarán las bajas #Temperaturas en gran parte del territorio nacional durante la madrugada del domingo. pic.twitter.com/C4oIvSa27E — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 4, 2026

Mientras que para mañana 4 de enero de 2026, se prevé que el frente frío número 26 se extenderá sobre el noreste de México, originará descenso de temperatura y viento con rachas fuertes en dicha región. Asimismo, el frente frío se mantendrá muy próximo al noroeste del país y, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en la mencionada región.

¿Dónde lloverá esta noche de sábado 3 de enero de 2026?

Chubascos en:

Baja California

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas en:

Jalisco

Colima

Chiapas

Pronóstico de lluvias para mañana 04 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 04 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Para esta tarde se prevén #Rachas fuertes de #Viento y descenso de la #Temperatura en regiones del norte y noreste de México.



Consulta el #Pronóstico a 96 horas en?? https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/n5c9cok1lm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua