México rechaza acciones armadas de EU en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro

Ciudad de México. – La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con la cadena CBS, autorizó la realización de una serie de ataques dentro del territorio venezolano. Entre las zonas afectadas por las explosiones se encontraban los estados de Miranda, Aragua, La Guaira, así como la capital del país, Caracas. Ante estos hechos, el gobierno de México se pronunció al respecto y condenó "las acciones militares" llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses.

De igual forma, las autoridades mexicanas dejaron en claro que esta ofensiva representa una evidente "violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas", por lo que hicieron un llamado a respetar el derecho internacional y a privilegiar, en todo momento, la vía pacífica para evitar poner en riesgo la estabilidad regional. Cabe destacar que también exhortaron a la organización fundada en 1945 a actuar de manera inmediata, con el objetivo de que la situación concluya de la mejor forma posible.

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos. América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo", señala un fragmento del comunicado que fue compartido en X (antes Twitter) por la representante del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.

No es un secreto que el homólogo estadounidense de Sheinbaum Pardo ha mantenido algunas diferencias con la mandataria mexicana. Además, en el marco de su lucha contra el narcotráfico, en diversas ocasiones ha realizado declaraciones sobre el desempeño de la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Una de las más recientes fue difundida por Fox News, donde afirmó: "Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México".

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Sin embargo, lo que captó especialmente la atención no fue solo su percepción de que el crimen organizado está al frente del país, sino que también dio a entender que estaría considerando tomar decisiones contundentes al señalar: "Algo habrá que hacer con México". En lo que respecta a la situación que atraviesa Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en ese país, se comprometió a mantenerse atenta al bienestar de los mexicanos que residen en aquella nación.

