"Por ahora no le mando un abrazo": AMLO ARREMETE contra TRUMP tras intervención militar en Venezuela

Ciudad de México.- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rompió el silencio para arremeter contra Donald Trump tras la intervención militar en Venezuela y afirmó que Estados Unidos secuestró a Maduro. López Obrador afirmó que, aunque se encuentra retirado de la política, sus "convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente".

En un mensaje mediante su cuenta de X, antes Twitter, AMLO escribió: "Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición".

AMLO le pidió a Trump que recordara que "el respeto al derecho ajeno es la paz", "como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum". Para finalizar su mensaje, López Obrador sentenció al presidente de Estados Unidos: "Por ahora no le mando un abrazo".

¿Qué está pasando en Venezuela?

Este viernes 2 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump aseguró que la operación fue realizada con éxito por Estados Unidos "en conjunto con fuerzas de seguridad estadounidenses", y señaló que Maduro y su esposa habrían sido detenidos tras la ofensiva desplegada.

"Bajo mis órdenes, las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron hoy un asalto espectacular, no visto desde la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador Nicolás Maduro", declaró Donald Trump tras confirmar saldo blanco durante el ataque a Venezuela.

¿Qué dijo Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo del gobierno mexicano a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. "Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto", afirmó desde Tlaxcala.

Y en sus redes señaló: "La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz".

Fuente: Tribuna del Yaqui