Sheinbaum hace llamado a la unidad entre países de América Latina, tras intervención de EU en Venezuela

Tlaxcala, México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la postura de México contra la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro. Desde Tlaxcala, la mandataria informó que diversos gobiernos de América Latina han contactado a México para coordinar una respuesta conjunta ante estos eventos. Sheinbaum enfatizó que su gobierno emitirá un posicionamiento adicional en los próximos días.

La mandataria aclaró que la condena de México no es una defensa personal hacia la figura de Maduro, sino una protección de los principios históricos de la política exterior mexicana. "México defiende la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. De igual manera, el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas", expresó la presidenta.

En cuanto a la relación directa con Estados Unidos, Sheinbaum se refirió a las declaraciones de Donald Trump sobre intervenir también en temas de seguridad y narcotráfico en México. La presidenta aseguró: "Tenemos una buena comunicación. Hay un entendimiento en temas de seguridad que se ha establecido en varias reuniones, una de ellas con la visita del secretario Marco Rubio a México, y posteriormente otros encuentros. Como siempre lo hemos dicho: colaboración y coordinación, pero no subordinación".

Respecto al futuro de las relaciones diplomáticas con Venezuela, ahora que Estados Unidos pretende administrar ese país durante una fase de transición, Sheinbaum indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está analizando el escenario; "vamos a revisarlo con el equipo de gobierno y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente dentro del marco constitucional. Por ahora, esa es nuestra declaración y vamos a estar informando", señaló.

Finalmente, la presidenta hizo un llamado urgente a la unidad entre las naciones de América Latina y el Caribe para enfrentar esta crisis. Subrayó que la unión es la única herramienta efectiva para proteger la soberanía de los países vecinos y asegurar que se respeten las leyes internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui