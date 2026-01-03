Sheinbaum RECHAZA y CONDENA intervención militar de EU en Venezuela; se pronuncia sobre dichos de Trump

Tlaxcala.- Desde su gira por el estado de Tlaxcala, este sábado 3 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo del gobierno mexicano a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, tras los ataques registrados la madrugada de este sábado 3 de enero en distintas regiones del país sudamericano que terminaron con la captura de Nicolás Maduro.

Sheinbaum Pardo subrayó que México mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía de los pueblos y del respeto al derecho internacional. "Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto", afirmó.

Hay que recordar que desde la noche de ayer viernes 2 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó una serie de ataques dentro del territorio venezolano, que impactaron en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas. Ante estos hechos, el gobierno de México condenó las acciones militares emprendidas por las fuerzas armadas de Estados Unidos, al considerarlas una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

uD83DuDCF2 La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que México mantiene buena comunicación y coordinación con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, “pero sin subordinación”. pic.twitter.com/pxy0q0ZMw6 — Notigram (@Notigram) January 3, 2026

Sheinbaum recordó que la postura oficial fue fijada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y se apega a los principios históricos de la política exterior mexicana. La mandataria enfatizó que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la intervención militar y establece que las controversias entre Estados deben resolverse por la vía multilateral. "Por eso condenamos esta intervención en Venezuela y vamos a estar atentos a los acontecimientos".

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Trump afirma que "habrá que hacer algo con México"; Sheinbaum resonde

Sobre las declaraciones recientes del presidente Donald Trump, quien afirmó que "Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México", la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la relación bilateral se mantiene en términos de cooperación, particularmente en materia de seguridad, pero dejó claro que no existe subordinación. Añadió que la SRE revisará la relación con Venezuela ante las advertencias emitidas por Washington. Sheinbaum reiteró que México continuará privilegiando el diálogo, la solución pacífica de los conflictos y el respeto irrestricto a la soberanía de los Estados, como ejes centrales de su política exterior.

uD83DuDEA8 Sheinbaum descarta comunicarse con Trump



Al reiterar su rechazo a la intervención de EUA en Venezuela, la presidenta @Claudiashein declaró que, por el momento, no tendrá comunicación con Donald Trump (@POTUS), además, agregó que otros presidentes la han buscado y… pic.twitter.com/6I5kPnJ8kz — Político MX (@politicomx) January 3, 2026

