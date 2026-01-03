Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 3 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 3 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, la única marcha comenzará a las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, por parte de los Trabajadores y Vecinos del Refugio Franciscano, A.C., desde el Ángel de la Independencia hasta un destino todavía por definir. Protesta a favor de los animales del Refugio Franciscano, A.C. Es necesario mencionar que se espera un aforo de aproximadamente 50 personas y se hace un llamado a circular con precaución.

En lo que respecta a concentraciones, una de las más representativas es que, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela se reunirá en la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Calzada Legaria y Av. Casa de la Moneda, col. Legaria, en rechazo al intervencionismo por parte del Gobierno de Estados Unidos en el territorio de la República de Venezuela.

Tráfico en CDMX hoy 3 de enero

De igual manera, en punto de las 10:30 horas, en la alcaldía Benito Juárez, integrantes de Somos MX México se verán en el Parque de la Bola, Plateros No. 83, col. San José Insurgentes. Jornada de afiliación ciudadana con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo de México. Asimismo, se debe tener en cuenta que habrá un aforo de 40 personas.

? Buen avance sobre Calzada de Tlalpan, desde Eje 4 Sur (Xola) hasta Cumbres de Maltrata.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/jnTZFPvjN5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 3, 2026

Finalmente, una de las rodadas con más asistentes será a las 20:30 horas, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. El Monstruo de la CDMX tendrá como puntos de concentración v. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, col. Joyas de Aragón, y Soriana Híper Consulado, Av. Río Consulado No. 2355, col. Ampliación Simón Bolívar. Rodada nocturna denominada Noche de Rolex, con la participación de colectivos como Los Primos Kikimontana y Biker Style Life.

Fuente: Tribuna del Yaqui