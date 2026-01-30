Clima HOY viernes 30 de enero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de viernes 30 de enero de 2026 se esperan lluvias fuertes en diversas regiones del país, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del sábado 31 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de viernes 30 de enero, el frente frío número 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México; en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes. Además, la masa de aire ártico que impulsa a este sistema originará un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como evento de 'Norte' de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros en diversas entidades del país.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para esta noche y el sábado en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que actualmente se encuentran en nuestro país en https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/RZDI9AwQIY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 31, 2026

¿Dónde lloverá este viernes 30 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales muy fuertes:

Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital)

Lluvias puntuales fuertes en:

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Tabasco

Intervalos de chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

Lluvia engelante o aguanieve en:

Zonas altas de Coahuila y Nuevo León

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Guerrero, chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana sábado 31 de enero de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Guerrero.

Veracruz (Papaloapan) y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital) y Campeche.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital) y Campeche. I ntervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Posible caída de nieve o aguanieve: cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).

El resto de la tarde y las primeras horas de esta noche, se espera #Oleaje elevado en la costa occidental de la #PenínsulaDeBajaCalifornia; #Viento con #Rachas de 50 a 70 km/h y posibles #Tolvaneras en #BajaCalifornia, #BajaCaliforniaSur y #Sonora. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/BEG0eeSOXC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui