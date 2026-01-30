Clima HOY viernes 30 de enero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de viernes 30 de enero de 2026 se esperan lluvias fuertes en diversas regiones del país, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del sábado 31 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
De acuerdo con Conagua, para esta noche de viernes 30 de enero, el frente frío número 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México; en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes. Además, la masa de aire ártico que impulsa a este sistema originará un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como evento de 'Norte' de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros en diversas entidades del país.
¿Dónde lloverá este viernes 30 de enero de 2026 en la noche?
Lluvias puntuales muy fuertes:
- Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital)
Lluvias puntuales fuertes en:
- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Chiapas
- Tabasco
Intervalos de chubascos en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)
Lluvia engelante o aguanieve en:
- Zonas altas de Coahuila y Nuevo León
Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Guerrero, chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato.
¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana sábado 31 de enero de 2026?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Guerrero.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital) y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.
- Posible caída de nieve o aguanieve: cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).
