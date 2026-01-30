Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional HOY viernes 30 de enero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 30 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2870, el cual conmemora el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más emblemáticos de México.
De acuerdo con la Lotería Nacional, el 19 de enero de 2026 se celebra el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez. "Nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1926, creció en un entorno cargado de tradiciones y sensibilidad artística. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde José Alfredo trabajó desde temprana edad en distintos oficios antes de descubrir su verdadera vocación: la música. A lo largo de su vida escribió más de 280 canciones registradas, entre ellas 'El Rey', 'Si Nos Dejan', 'La Media Vuelta', 'Camino de Guanajuato', 'Paloma Querida' y 'El Último Trago', obras que forman parte del patrimonio cultural de México y siguen vigentes en celebraciones, serenatas y momentos significativos de millones de personas. Muchas de estas canciones fueron inspiradas por Paloma Gálvez, compañera fundamental en su vida personal y creativa".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2870
Premio Mayor: 17 millones de pesos
Segundo premio: 1,440,000 pesos
Tercer premio: 275,000 pesos
Cuarto premio: 275,000 pesos
Quinto premio: 275,000 pesos
Sexto premio: 275,000 pesos
Séptimo premio: 144,000 pesos
Octavo premio: 144,000 pesos
Noveno premio: 144,000 pesos
Décimo premio: 144,000 pesos
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
Decimotercer premio: 90,000 pesos
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
Decimosexto premio: 90,000 pesos
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
Vigésimo premio: 90,000 pesos
Fuente: Tribuna del Yaqui