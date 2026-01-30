Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional HOY viernes 30 de enero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 30 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2870, el cual conmemora el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más emblemáticos de México.

De acuerdo con la Lotería Nacional, el 19 de enero de 2026 se celebra el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez. "Nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1926, creció en un entorno cargado de tradiciones y sensibilidad artística. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde José Alfredo trabajó desde temprana edad en distintos oficios antes de descubrir su verdadera vocación: la música. A lo largo de su vida escribió más de 280 canciones registradas, entre ellas 'El Rey', 'Si Nos Dejan', 'La Media Vuelta', 'Camino de Guanajuato', 'Paloma Querida' y 'El Último Trago', obras que forman parte del patrimonio cultural de México y siguen vigentes en celebraciones, serenatas y momentos significativos de millones de personas. Muchas de estas canciones fueron inspiradas por Paloma Gálvez, compañera fundamental en su vida personal y creativa".

José Alfredo Jiménez, nacido en 1926 en Dolores Hidalgo, es uno de los grandes compositores de México. uD83CuDFB6?



Autor de más de 280 canciones emblemáticas, su legado permanece vivo y es homenajeado en su centenario como la voz del sentir del pueblo mexicano. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Compra tus cachitos… pic.twitter.com/woDBkrib4y — Lotería Nacional (@lotenal) January 29, 2026

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2870

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui