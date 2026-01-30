México, bajo efectos del Frente Frío 32: Así estará el clima HOY viernes 29 de enero

Ciudad de México.- El clima en México para este viernes 30 de enero de 2026 estará marcado por condiciones contrastantes que pueden impactar la movilidad y las actividades diarias en distintas regiones del país. Mientras en algunas zonas se esperan lluvias intensas y fuertes rachas de viento, en otras predominarán temperaturas altas, por lo que consultar el pronóstico resulta clave para tomar precauciones desde temprano.

Así será el clima en México este viernes 30 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este viernes, el Frente Frío número 32 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en altura que recorrerá la frontera norte y noreste del país. A esto se suma el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá un ambiente inestable en amplias regiones.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

La masa de aire ártica que impulsa al sistema provocará un descenso marcado de temperaturas, además de un evento de Norte fuerte a intenso, con vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas que pueden alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Estas condiciones se extenderán desde la tarde hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, y posteriormente hacia Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañadas de oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvia engelante o aguanieve en áreas altas del norte del país, principalmente en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que persistirá hasta la madrugada del sábado y que también podría presentarse en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de lluvias en México hoy

El pronóstico indica lluvias fuertes a muy fuertes en el estado de Veracruz, especialmente en las regiones de Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca, donde los acumulados podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros (mm). Además, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla, en zonas como la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, así como en distintas regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Se esperan intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y otras zonas del Golfo y centro del país, mientras que lluvias aisladas podrían presentarse en Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones intensas pueden ocasionar incrementos en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas en México

En contraste con las condiciones invernales del norte y oriente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente y sur del país. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40°C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa). Asimismo, valores de 30 a 35 grados se pronostican para Sinaloa, Nayarit, el oeste de Durango, Morelos y el suroeste de Puebla.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevén valores gélidos de -10 a -5°C con heladas en zonas serranas de Chihuahua, así como mínimas de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En el centro del país, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados en zonas altas, lo que podría generar congelamiento de la carpeta asfáltica.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)