Miles de usuarios reportan caída masiva en la app móvil de Santander; no deja iniciar sesión

Ciudad de México.- En el día más esperado de la interminable cuesta de enero, donde miles de trabajadores y trabajadoras recibirán la quincena que pondrá fin al primer mes del 2026, la aplicación móvil de Santander ha presentado fallas, según han reportado miles de usuarios y usuarias del banco. Hasta el momento, Santander no ha comunicado la razón exacta de su falla masiva, pero realizó un anuncio en su cuenta oficial de Twitter (X), solicitando la paciencia de sus clientes mientras el equipo técnico soluciona los errores presentados.

¿Por qué la app Santander no me deja iniciar sesión?

De acuerdo con los reportes de miles de clientes de Santander, la aplicación móvil de esta institución financiera comenzó a presentar una falla masiva este viernes 30 de enero, plena fecha de quincena que terminaría la difícil cuesta de enero. Según los errores reportados por usuarios y usuarias del banco, la app del teléfono no permite el inicio de sesión, por lo que miles de personas no han podido acceder a su cuenta desde la herramienta que debería agilizar las tareas financieras de la población.

La caída de la app Santander no muestra únicamente un inicio de sesión tardío, sino que reporta "¡Sin conexión a Internet!", a pesar de que las y los clientes están conectados a sus redes de WiFi o cuentan con datos móviles. En otros casos, también lanza la leyenda "Parece que algo salió mal, inténtanlo de nuevo en unos minutos", lo que ha levantado la frustración de miles de personas.

Las fallas de la app Santander este 30 de enero 2026

El sitio especializado en problemas técnicos de las aplicaciones y plataformas del Internet, Downdetector, reportó que los problemas de Santander iniciaron alrededor del mediodía de este viernes, los cuales aumentaron en el paso de las siguientes horas.

Entre los fallos reportados, el sitio registra:

96 por ciento problemas de inicio de sesión en la app móvil.

2 por ciento dificultades con pago de tarjeta.

2 por ciento problemas para iniciar sesión en la web.

Las fallas de la aplicación móvil de Santander se concentran principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Mérida y Tijuana.

¿En cuánto tiempo funcionará la app Santander?

La aplicación móvil aún presenta fallas en el inicio de sesión, por lo que Santander lanzó un comunicado en el que solicita la paciencia de sus clientes mientras el equipo técnico revisa el incidente. De acuerdo con el anuncio, la complicación de este viernes se debe a una intermitencia en la aplicación móvil, lo que ha causado las fallas masivas en varios estados del país.

Lamentamos los inconvenientes ocasionados", expresó la institución financiera, mientras miles de personas exigen la rápida solución para poder acceder a sus cuentas en la quincena más esperada de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui