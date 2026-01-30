Profeco da a conocer la marca de yogurt MÁS SALUDABLE para tener un desayuno más nutritivo

Ciudad de México.- El yogurt siempre es ideal cuando se contempla un desayuno ligero y es mejor si lo acompañas con algunas frutas y frutos secos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de las mejores opciones, las cuales cumplen con todos los estándares de calidad y etiquetado.

Como una forma de que las familias mexicanas puedan elegir el yogurt más conveniente para su salud, la Profeco realizó un estudio con 18 productos. Las marcas que destacaron por su buen desempeño nutricional son:

Lala en su versión natural sin azúcar, que aporta 4.3 g de proteína y 146 mg de calcio por cada 100 g. Bové en su versión natural sin azúcar, orgánico, que aporta 3.5 g de proteína y 135 mg de calcio. Lala 100 con fresas y deslactosado, cuentan con un alto contenido en proteína con 5.3 mg por cada 100 g, además de un alto contenido de calcio. Yoplait Doble Cero en su versión natural cuenta con 5.2 g de proteína. Alpura en su versión natural, deslactosado y sin grasa, reporta un índice muy bajo en grasa con 0.3 y 0.4 g por cada 100 g.

Por otra parte, la Profeco también mencionó algunos productos que no son recomendables por no cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) por varias razones, en donde se destacan las siguientes marcas:

Flor de alfalfa: No se considera yogurt por no contener la cantidad de bacterias requeridas por la NOM. Vaca Blanca: Incumple con la normativa, ya que contiene grasa vegetal cuando la grasa que debería contener es únicamente butírica. Yoplait sabor natural: Su nombre no existe en la NOM, lo que hace que no cumpla con la información comercial.

Para seleccionar el mejor yogurt en el mercado, es importante tomar en cuenta la siguiente recomendación que da Profeco:

Leer el etiquetado: con el objetivo de identificar el contenido de grasa, azúcar y proteína. Hay que tomar en cuenta los edulcorantes no calóricos, ya que no se recomienda su consumo a los niños.

Profeco también da recomendaciones para su consumo:

Beneficio de probióticos : favorecen la digestión o alivian síntomas de algunas enfermedades; sin embargo, su consumo debe ser regulado para tener el beneficio deseado.

Fuente: Tribuna del Yaqui