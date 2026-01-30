Sheinbaum responde a nuevas AMENAZAS de Trump: Busca apoyar a Cuba sin poner en riesgo a México

Tijuana, Baja California.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 30 de enero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su Gobierno buscará mecanismos para apoyar a Cuba sin poner en riesgo los intereses nacionales. Esta es una respuesta a la amenaza de aranceles anunciada por Estados Unidos (EU) contra los países que suministren petróleo a la isla; entre ellos México, su principal proveedor.

Desde la ciudad de Tijuana (Baja California), Sheinbaum Pardo respondió a la nueva política arancelaria de Donald Trump. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano inició su intervención reafirmando los principios históricos de la política exterior mexicana, los cuales están plasmados en la Carta Magna: "México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional".

uD83CuDDF2uD83CuDDFDLa #presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves contra la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer #aranceles a los países que comercialicen petróleo con #Cuba, al considerar que la medida vulnera principios básicos del derecho internacional. Al fijar la… pic.twitter.com/tLa7oKga4N — La Jornada (@lajornadaonline) January 30, 2026

En este mismo mensaje, la mandataria subrayó la aplicación de aranceles a las naciones que suministran petroleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria.

La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano", dijo la presidenta.

Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitará formalmente a la administración de Donald Trump conocer los alcances del decreto arancelario, con el fin de evaluar su impacto económico y comercial para México. Esto será a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano", dijo la mandataria.

Al mismo tiempo, señaló que en su Gabinete se explorarán alternativas que permitan conciliar la defensa de los intereses nacionales con el apoyo humanitario al pueblo cubano.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que el apoyo a Cuba es una tradición mexicana, sin embargo subrayó que se hará sin comprometer al país. Apuntó que su gobierno aguardará la comunicación con el Departamento de Estado de EU para entender los efectos de la orden ejecutiva. Cualquier novedad de esta situación será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui