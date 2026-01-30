Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 30 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Para empezar, a las 12:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, marcharán miembros de la Comunidad Binacional en México desde la estación San Joaquín de la Línea 7 del Metro, y tendrá como destino la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos. Marcha en solidaridad y defensa de la comunidad migrante, así como para exigir no más financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el cese a la violencia ejercida por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Esta mañana, en punto de las 07:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Alianza Nacional Telefonista en el Palacio Nacional. En realidad, acudirán a entregar un documento a la presidenta de México, en el que le solicitan dé atención a sus principales demandas: defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, democracia sindical, mejores condiciones laborales frente a Teléfonos de México y no a la tercerización de la materia de trabajo a través de filiales.

Tráfico en CDMX hoy 30 de enero

De igual forma, alrededor de las 08:00 horas, se reunirán en las alcaldías Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Jornada de consulta para aprobar o no el Convenio del Contrato Colectivo de Trabajo, alcanzado entre las representaciones de las instalaciones académicas y el SITUAM; lo anterior, a fin de que se puedan establecer las nuevas condiciones salariales y las modificaciones a las cláusulas de trabajo que entrarán en vigor el 1 de febrero.

?? Hallarás bloqueo sobre Plutarco Elías Calles y Circuito Interior, colonia Gabriel Ramos Millán, @IztacalcoAl #MovilidadCDMX#C5CorazónDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00Alternativa vial: Av. Canal de Tezontle. — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 30, 2026

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuajimalpa, se concentrarán miembros del Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C., en Carr. México-Toluca, km 17.5, col. Lomas de Vista Hermosa. En este caso, el propósito es presenciar y dar seguimiento a la entrega del predio del Refugio Franciscano A.C. a la Asociación Franciscana I.A.P.; es necesario destacar que se espera un aforo de aproximadamente 300 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui