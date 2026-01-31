Clima en la NOCHE: ¿En qué estados de México LLOVERÁ este sábado 31 de enero de 2026?

Ciudad de México.- Es importante que estés informado sobre el pronóstico del clima para la noche de este sábado 31 de enero de 2026, por lo que en TRIBUNA te traemos el más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El frente frío número 32 seguirá causando estragos en la mayor parte de la República Mexicana, con un marcado descenso de temperaturas y lluvias intensas. Además te diremos cuál es el pronóstico para las primeras horas del domingo 25 de enero de 2026.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General, el frente frío número 32 y el evento de 'norte' traerán consigo chubascos y hasta lluvias muy fuertes en diferentes regiones del país. Las autoridades también prevén que la masa de aire ártico que impulsa al frente generará un marcado descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, por lo que exhortan a tomar precauciones frente a estos eventos meteorológicos.

¿En qué estados se esperan lluvias y caída de aguanieve la noche de este sábado 31 de enero de 2026?

Lluvias puntuales intensas:

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes:

Veracruz (Papaloapan)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra y Valle Serdán)

Veracruz (Nautla y Capital)

Campeche

Consulta el #PronósticoDelTiempo para esta noche y el sábado en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que actualmente se encuentran en nuestro país en https://t.co/3ARiBFtGu0… pic.twitter.com/qMHvzgC8Pa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 1, 2026

Chubascos:

Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas)

Yucatán

Quintana Roo

Michoacán

Estado de México

Morelos

Lluvias puntuales muy fuertes:

Guerrero

¿Cuál es el pronóstico del clima para el domingo 1 de febrero de 2026 en Sonora?

En cuanto al pronóstico del clima para el domingo 1 de febrero de 2026, el reporte indica que en el estado de Sonora se experimentarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en la zona serrana, así como temperaturas máximas de 30 a 35 °C en la región. En cuanto al día, se espera un cielo medio nublado durante el día y sin lluvia en la entidad.

Para la mañana se vaticina un ambiente frío a fresco, así como ambiente muy frío con posibles heladas en sierras de la localidad. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, acompañado de rachas de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Ahora que conoces esta información, te invitamos a tomar sus debidas precauciones.

uD83EuDD76¡Mantente informado!



Para las primeras horas del domingo se pronostican #Temperaturas mínimas de -10 a -15 grados #Celsius con heladas en zonas serranas de #Chihuahua, #Coahuila y #NuevoLeón.



Más detalles del #Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana domingo, en las… pic.twitter.com/vLNyGSO1lE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui