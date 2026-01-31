Ciudad de México.- El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) realizó una modificación en la fecha habitual de depósito para la pensión del IMSS 2026 este mes de febrero, la cual se encuentra prevista en la información oficial emitida por la institución. Este ajuste expuesto en el calendario bancario ha generado dudas entre las personas beneficiarias; sin embargo, el IMSS asegura que el pago se mantiene garantizado.

El pago correspondiente a la pensión se realizaría el día primero del mes de febrero, como suele ocurrir mes con mes, pero en esta ocasión, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado que no se realizará el día acordado, explicando que el motivo es que el primer día de febrero de 2026 no es hábil para el sistema bancario. Asimismo, pide a los beneficiarios que se despreocupen, ya que sí obtendrán su pago.

Pensión IMSS 2026: Confirman fecha oficial del pago de febrero; se realizaron ajustes

Cuando la fecha del depósito de la pensión coincide con un día no laborable para los bancos, el instituto traslada el depósito al siguiente día hábil disponible. Así, el objetivo es asegurar que el dinero llegue a las cuentas cuando las instituciones financieras se encuentren en operación normal, esto basado en las reglas internas del IMSS, de modo que se trata de una medida administrativa que se aplica cada vez que el calendario lo exige, sin alterar el derecho de las personas pensionadas ni el monto que reciben mes con mes.

Este ajuste aplica a quienes cuentan con pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como a quienes reciben asignaciones familiares o ayudas asistenciales. Es importante aclarar que no habrá descuentos, retenciones ni modificaciones en la cantidad transferida; el monto será el mismo.

La fecha oficial del depósito de la pensión del IMSS es el día martes 3 de febrero del año en curso; en caso de que, al término de la jornada bancaria, el depósito no se vea reflejado, el IMSS sugiere primero consultar con la institución financiera. Si el problema continúa, las personas pueden comunicarse con los canales oficiales de la institución para recibir orientación.

En conclusión, el ajuste en la fecha del depósito de la pensión IMSS para febrero responde a consideraciones operativas, garantizando que los derechos y beneficios de las personas pensionadas se mantienen intactos. La periodicidad mensual del pago continúa conforme a la normatividad del instituto, al igual que el acceso a servicios médicos y otras prestaciones relacionadas con la pensión.

Pensión IMSS 2026: Confirman fecha oficial del pago de febrero; se realizaron ajustes

Fuente: Tribuna del Yaqui