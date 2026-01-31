Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 31 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 31 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Una de las primeras actividades de hoy será a las 13:00 horas en la alcaldía Coyoacán, con familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito, quienes marcharán desde la estación Ixtlixóchitl hasta la Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo. Exigen justicia para un joven que perdió la vida tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad el pasado 25 de agosto de 2025, así como para una menor de edad, víctima de homicidio culposo agravado, quien fue arrollada junto a su padre el 28 de enero de 2023 por un motociclista que conducía a exceso de velocidad; ambos casos ocurrieron en calles de la alcaldía Coyoacán.

De hecho, en punto de las 08:30 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se concentrarán miembros de la Coalición de Trabajadores de la CFE en Salones Annies, Av. 8 No. 214, Col. Ignacio Zaragoza. Realizarán una asamblea constituyente con el objetivo de fundar un nuevo sindicato nacional que represente y defienda los intereses de los empleados de la industria eléctrica y de telecomunicaciones.

Tráfico en CDMX hoy 31 de enero

De igual manera, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el Movimiento Global a Gaza México se reunirá en Estela de Luz, Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Sección. Consistirá en una Acción solidaria por Palestina para exigir la liberación de detenidos y el fin de la ocupación en territorios palestinos. No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y que se presenten afectaciones viales durante el desarrollo de sus actividades.

Finalmente, a las 14:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa, miembros del Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y Seguridad Social se concentrarán en Av. Tláhuac No. 181, Col. Santa Isabel Industrial. Se trata de una actividad político-cultural en memoria de un activista y simpatizante del movimiento zapatista, quien luchó por la tierra y en defensa de los pueblos indígenas. Es necesario agregar que se espera un aforo de 50 personas.

