Clima HOY domingo 4 de ENERO de 2026 en la NOCHE: LLUVIAS y CHUBASCOS por frente frío 26

Ciudad de México.- A causa del ingreso del frente frío 26, se esperan chubascos y lluvias en diversas regiones del país para esta noche de domingo 4 de enero de 2026; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes 5 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Conagua, para esta noche de domingo y madrugada de lunes, el frente frío número 26 con características de estacionario sobre el noreste del país originará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional y, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y lluvias aisladas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Por su parte, el SMN menciona que para mañana, lunes 5 de enero, se prevé que el frente número 26 adquirirá características de cálido y se moverá hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional. Mientras que el nuevo frente frío (número 27) ingresará sobre el noroeste del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, además de chubascos en Baja California.

Pronóstico de lluvias para mañana 5 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Guerrero y Oaxaca.

Baja California, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua