CLIMA México HOY 4 de enero 2026: Domingo con Frentes Fríos, LLUVIAS y bajas temperaturas

Ciudad de México.- Este domingo 4 de enero de 2026, el clima en México presentará contrastes importantes entre regiones, por lo que conviene revisar el pronóstico antes de salir de casa. Mientras algunos estados enfrentarán lluvias, rachas de viento y bancos de niebla, otras zonas mantendrán condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas durante la madrugada. ¡Aquí el reporte meteorológico para que tomes precauciones!

Así será el clima en México HOY domingo 4 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este día el Frente Frío número 26 continuará estacionario sobre el norte de Tamaulipas, lo que favorecerá la presencia de rachas de viento fuertes y lluvias aisladas en esa entidad, así como en Nuevo León y Coahuila. Al mismo tiempo, un nuevo Frente Frío localizado sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá temperaturas bajas y vientos intensos en dicha región, además de propiciar chubascos en Baja California.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo mayormente estable y baja probabilidad de lluvia en el resto del país. No obstante, continuará el ambiente frío a muy frío durante el amanecer, con heladas y bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, condiciones que podrían afectar la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

Pronóstico de lluvias para este día

Para este domingo se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, derivados principalmente del ingreso de humedad del Pacífico y la interacción con sistemas frontales. Además, se pronostican lluvias aisladas en entidades del norte y sureste como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente a lo largo del día.

Temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, los valores más elevados se esperan en la región del Pacífico, donde estados como Jalisco en su zona costera, Colima, Michoacán y Guerrero podrían alcanzar entre 35 y 40°C. Otras entidades como Sinaloa, Nayarit, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y el istmo de Chiapas registrarán temperaturas de 30 a 35°C.

Por la madrugada, el frío será más intenso en zonas serranas del norte del país. Se prevén temperaturas de entre -10 y -5°C con heladas en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, mientras que en áreas elevadas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz los valores oscilarán entre -5 y 0°C. En estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, las mínimas se ubicarán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)