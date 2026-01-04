Día de Reyes 2026 en CDMX: Mega ROSCA, juguetes y actividades GRATIS; fechas y HORARIOS

Ciudad de México.- Las vacaciones de invierno 2026 en México están por llegar a su final; sin embargo, antes del regreso a clases, aún queda una de las celebraciones más esperadas por niñas y niños: el Día de Reyes. En el marco de esta tradición, la Ciudad de México (CDMX) alista una serie de actividades gratis pensadas para toda la familia, entre ellas una mega rosca, entrega de juguetes y más eventos culturales. ¡Aquí toda la información!

Autoridades de a CDNX informaron que la celebración se extenderá durante varios días y abarcará parques y espacios públicos, con el objetivo de que más personas puedan sumarse a esta festividad que reúne sabor, convivencia y tradición.

Invitan a mega rosca de Reyes en CDMX. Foto: Gobierno CDMX

Mega Rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia

El evento principal será la tradicional Mega Rosca de Reyes que se partirá en el Ángel de la Independencia. Esta rosca tendrá una longitud aproximada de 250 metros y se repartirán alrededor de 24 mil porciones entre las y los asistentes.

La cita es este lunes 5 de enero de 2026 a las 11:00 horas, tiempo local. Además de disfrutar la rosca, las familias podrán acompañarla con leche y tomarse fotografías con Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes estarán presentes para convivir con el público.

El Gobierno capitalino informó que rosca fue elaborada por panaderías afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, mientras que diversas dependencias y empresas colaborarán con la entrega de apoyos.

Juguetes, leche y servicios de salud para las familias

Como parte del festejo, se entregarán miles de juguetes para niñas y niños. La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social distribuirá más de 15 mil obsequios, a los que se suman otros siete mil donados por la Cruz Roja Mexicana. Por su parte, FEMSA participará con la entrega de 25 mil bebidas.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud instalará cuatro módulos de vacunación donde se aplicarán alrededor de dos mil dosis gratuitas, como parte de la estrategia de acercar servicios básicos a la población durante eventos masivos.

El Zócalo de la Ciudad de México se ilumina y pinta de color con el Festival Luces de Invierno en fascinantes escenarios y las creaciones de Artesanos en el Corazón, frente a la carpa del Palacio Nacional.uD83CuDF84?



¡No te los pierdas y vívelos hasta el 4 de enero! uD83DuDE09 pic.twitter.com/AKYvWFAgml — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) January 2, 2026

Sedes y horarios para celebrar el Día de Reyes en la CDMX

Las actividades no se concentrarán únicamente en el Ángel de la Independencia. Desde el domingo 4 de enero, distintos puntos de la ciudad recibirán partidas de rosca y dinámicas familiares. Aquí los detalles:

Domingo 4 de enero

Foro Cultural Magdalena Contreras, a partir de las 16:00 horas

Magdalena Contreras, a partir de las 16:00 horas Deportivo Independencia , en Tlalpan, desde las 14:00 horas

, en Tlalpan, desde las 14:00 horas Cancha Campos Revolución , en Gustavo A. Madero, a las 16:00 horas

, en Gustavo A. Madero, a las 16:00 horas Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco, a las 17:00 horas

Parque Santiago Xicoténcatl, en Benito Juárez, a partir de las 13:00 horas

Lunes 5 de enero

Parque Aguascalientes, en Venustiano Carranza, a las 16:00 horas

Parque Calpulli, en Azcapotzalco, desde las 16:00 horas

Parque de la Consolación, en Coyoacán, a las 17:00 horas

Deportivo San Gregorio, en Xochimilco, a partir de las 15:00 horas

Parque Juegos de Palos, en Milpa Alta, a las 15:00 horas

Martes 6 de enero

Barco Utopía, en Iztapalapa, a las 14:00 horas

Deportivo Morelos, en Tlalpan, desde las 17:00 horas

Bosque de Tláhuac, a las 16:00 horas

Parque Tacuba, en Miguel Hidalgo, a partir de las 14:00 horas

Torres de Potrero, en Álvaro Obregón, a las 12:00 horas

Fuente: Tribuna del Yaqui