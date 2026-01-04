Otra vez: Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos en México tras lo sucedido en Venezuela

Atitalaquia, Hidalgo.- Como TRIBUNA te ha dado a conocer, Estados Unidos realizó una intervención militar en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores; tras esto, el presidente Donald Trump se ha referido a si la captura del exmandatario de Venezuela es una advertencia para México. Por eso, una vez más Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que la intervención del país vecino no es una opción.

En una entrevista con Fox News, Trump fue cuestionado sobre si la captura de Nicolás Maduro representaba una advertencia para el Gobierno de México y la posibilidad de intervenir contra los cárteles del narcotráfico. El mandatario estadounidense afirmó que mantiene una relación amistosa con la presidenta mexicana, aunque sostuvo que los cárteles gobiernan México. Trump agregó que en diversas ocasiones ha planteado a Sheinbaum la posibilidad de desmantelar a los grupos criminales y señaló que "algo habrá que hacer con México".

"Ya saben ellos (EU) que esa no es una opción (la intervención) para nosotros, pero que estamos colaborando", dijo Sheinbaum al señalar que EU también debe evitar el ingreso de armas y combatir la delincuencia organizada en su territorio.

— REFORMA (@Reforma) January 4, 2026

Este domingo 4 de enero de 2025, desde Atitalaquia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó nuevamente la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en territorio mexicano. Al término de un mensaje ofrecido durante su visita a la Refinería de Tula, en Hidalgo, la mandataria fue cuestionada sobre la insistencia de Trump en una posible intervención, a lo que respondió que esa alternativa no está sobre la mesa para el Gobierno de México.

Sheinbaum subrayó que la relación bilateral en materia de seguridad debe basarse en la colaboración y en la responsabilidad compartida, al señalar que mientras México combate la violencia y evita el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el país vecino debe impedir el ingreso de armas a territorio mexicano y enfrentar a la delincuencia organizada que opera dentro de sus fronteras.

"Ya saben ellos (Estados Unidos) que esa no es una opción (la intervención) para nosotros, pero que estamos colaborando", dijo Sheinbaum al señalar que el país gobernado por Trump también debe evitar el ingreso de armas y combatir la delincuencia organizada en su territorio. Cuestionada sobre un posible cambio en la política exterior de México frente a Estados Unidos, Sheinbaum aseguró que no habrá modificaciones y reiteró que se trata de un momento de cooperación entre ambos gobiernos, particularmente en temas de seguridad.

La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

