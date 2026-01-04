Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 4 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 4 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 09:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. En el marco de la celebración del “Día Nacional del Periodista”, realizarán la marcha ¡No somos terroristas, somos periodistas!; lo anterior, tras una serie de procesos judiciales del régimen morenista en los estados de Puebla y Veracruz en contra de periodistas y medios de prensa.

De igual manera, un poco más tarde, en punto de las 14:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de Palestina México desde la Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América, Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, hasta el Hemiciclo a Juárez, en rechazo al intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos en el territorio de la República de Venezuela.

Tráfico en CDMX hoy 4 de enero

Ahora bien, sobre concentraciones, alrededor de las 09:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, miembros del Frente de la Juventud Comunista se verán en la Estación Constituyentes, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Rendirán homenaje a Tina Modotti y David Alfaro Siqueiros, dos figuras clave del movimiento artístico y político mexicano de los años 20 y 30. Asimismo, acudirán al Panteón Civil Dolores, en Av. Constituyentes y Camino al Bosque de Chapultepec, donde se encuentran las tumbas de Tina y David.

uD83CuDFC3uD83CuDFC3??? Inicia evento deportivo sobre Av. Paseo de la Reforma y Av. Gruyas, colonia Bosque de Chapultepec 1ra sección, @AlcaldiaMHmx.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/isA0fxYiYp — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 4, 2026

Finalmente, a las 10:30 horas, en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, integrantes de Somos México se concentrarán en el Parque del Conde, la Parroquia de la Santa Cruz, la Parroquia de Jesús Sacramentado, la Capilla de San José del Altillo y el Jardín Hidalgo. Consiste en una jornada de afiliación en las distintas alcaldías, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana.

Fuente: Tribuna del Yaqui