Calendario de pago Bienestar enero-febrero 2026

Ciudad de México.- La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026 para los programas Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.

De acuerdo con la información oficial, los depósitos se realizarán de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido de las y los beneficiarios, iniciando el lunes 5 de enero y concluyendo el miércoles 28 de enero. Las autoridades recordaron que a partir del día del depósito, las personas beneficiarias pueden disponer libremente de sus recursos, ya sea mediante cajeros automáticos o en ventanilla, y recomendaron acudir de forma ordenada para evitar aglomeraciones.

La reforma para inscribir los programas del Bienestar en la Constitución, una propuesta promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, establece que el monto de dinero de la Pensión del Bienestar siempre debe aumentar cada año. Ariadna Montiel detalló que para 2026, la Pensión para personas adultas mayores pasará de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos, es decir, los beneficiarios recibirán en el año 38 mil 400 pesos.

¿Qué otros programas sociales están incluidos en este bimestre?

Además de las pensiones, se seguirán dispersando apoyos correspondientes a los programas clave del Gobierno de México:

Apoyo a Madres Trabajadoras.

Pensión a Personas con Discapacidad.

Pensión Mujeres Bienestar.

Sembrando Vida (en otros calendarios específicos).

Jóvenes Construyendo el Futuro (vía otras dependencias).

Asimismo, se exhortó a la población a no compartir datos personales, mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y denunciar cualquier intento de fraude relacionado con los apoyos sociales. El calendario busca garantizar un pago ordenado, seguro y transparente, beneficiando a millones de personas en todo el país.

