Claudia Sheinbaum informó su rechazo hacia la intervención de EU en Venezuela: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de lo más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 5 de enero, conoce sobre el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Motociclista muere al ser arrastrado por auto en Iztapalapa

La noche del pasado sábado 3 de enero, un hombre perdió la vida en la alcaldía de Iztapalapa al ser arrastrado por una conductora de un vehículo que no se detuvo al atropellarlo; actualmente, la conductora del vehículo se encuentra prófuga de la justicia.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentan denuncia ante la FGR

Luego del accidente en la línea Z del Tren Interoceánico, el cual sufrió un aparatoso descarrilamiento, las víctimas, hartas del silencio de las autoridades, aseguran que el accidente es el resultado de irregularidades acumuladas, por lo cual presentaron una denuncia legal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum rechaza intervención de EU en Venezuela

Este lunes 5 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum leyó una carta con su posicionamiento sobre la detención de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rechazando de manera categórica la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países.

Fuente: Tribuna del Yaqui