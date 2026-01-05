Clima México HOY 5 de enero: Pronostican nuevo Frente Frío en el norte; LLUVIAS y bajas temperaturas

Ciudad de México.- El inicio de la semana traerá condiciones meteorológicas contrastantes en gran parte de México. Mientras algunas regiones experimentarán lluvias y rachas de viento, otras mantendrán tiempo estable pero con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. Ante este panorama, es clave consultar el pronóstico del clima y el tiempo que alertan las autoridades meteorológicas hoy, lunes 5 de enero de 2026. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en México este domingo 5 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 26 dejará de influir directamente en México al desplazarse hacia el sur de Estados Unidos (EU), adquiriendo características cálidas. Sin embargo, un nuevo sistema frontal, el número 27, comenzará a ingresar por el noroeste del país, generando cambios importantes en el clima de esa región.

Así será el clima en México este lunes 5 de enero. Foto: Conagua

Este fenómeno favorecerá rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y un descenso en las temperaturas en el noroeste del territorio nacional. Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ayudará a mantener cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del país. No obstante, el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del mar Caribe modificará las condiciones en algunas regiones del sur y sureste.

Pronóstico de lluvias inicio de semana

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en entidades del occidente y sur del país. Se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Guerrero y Oaxaca, con acumulados moderados. Además, se esperan lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. En el resto de la República Mexicana, la probabilidad de lluvia será baja.

Las autoridades advierten que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla matutinos podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, principalmente en regiones del centro y norte.

uD83CuDF2B?En las próximas tres horas se pronostican bancos de #Niebla en el noroeste, norte y occidente de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, además de la #PenínsulaDeYucatán.



uD83EuDD13 Ver detalles en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/R4Cdwa6PKv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 5, 2026

Temperaturas en México

El ambiente será contrastante entre regiones. Durante la tarde, se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40°C en zonas de Michoacán y Guerrero. Otras entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco en su zona costera, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y el istmo de Chiapas alcanzarán valores de 30 a 35°C.

En contraste, las temperaturas mínimas se mantendrán bajas durante la madrugada y el amanecer. Se prevén heladas con valores de hasta -10°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que regiones montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Veracruz y Oaxaca, entre otras, registrarán mínimas bajo cero. En estados del centro del país, como Ciudad de México y Morelos, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5°C en zonas altas.

Fuente: Tribuna del Yaqui