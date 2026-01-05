Detectan segundo caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas

Ciudad de México.- Autoridades sanitarias confirmaron un segundo caso de infección por el gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, ahora detectado en el municipio de Altamira. Este hallazgo se suma al primer caso registrado anteriormente en Llera, lo que ha mantenido activas las medidas de vigilancia y control en la región.

El personal veterinario identificó y verificó el caso mediante pruebas de laboratorio, lo que permitió la activación inmediata de los protocolos zoosanitarios para impedir que el parásito se propague entre otros animales. Hasta ahora, las acciones de monitoreo y contención han logrado mantener la situación bajo control, sin evidencia de un brote generalizado.

Confirman el segundo caso de gusano barrenador en #Tamaulipas: autoridades mantienen la alerta sanitaria en la entidad.#LoDijoZea @FranciscoZea por @ImagenTVMex pic.twitter.com/XjVKcPnVIU — imagenzea (@imagenZea) January 5, 2026

La detección en Tamaulipas se suma a otros casos registrados en el país desde 2024, lo que ha encendido alertas en el sector pecuario por el riesgo sanitario y el impacto económico, particularmente en la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos. Las autoridades federales, a través de SENASICA, en coordinación con el USDA, reiteraron el llamado a los productores para revisar diariamente a los animales, atender cualquier herida de inmediato y reportar signos sospechosos a las instancias correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo activó protocolos sanitarios inmediatos, entre ellos vigilancia epidemiológica, delimitación del área y acciones de control biológico, como la liberación de moscas estériles, estrategia utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.

Especialistas subrayan que el gusano barrenador no se transmite de animal a animal, pero sí puede propagarse rápidamente en zonas rurales si no se detecta a tiempo, por lo que la prevención y el reporte oportuno son clave para evitar nuevos brotes. El caso fue confirmado en coordinación con instancias sanitarias de México y Estados Unidos, luego de que se identificara la presencia de larvas de 'Cochliomyia hominivorax', parásito que deposita sus huevecillos en heridas abiertas del ganado y provoca daños severos si no se atiende de manera oportuna.

Gusano Barrenador en México afecta a el ganado

Fuente: Tribuna del Yaqui