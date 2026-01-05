¿Hay Contingencia Ambiental HOY? Programa Hoy No Circula del LUNES 5 de enero de 2026

Ciudad de México.- ¿Este primer lunes del 2026 tienes planeado viajar en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) u otras zonas del Valle de México? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, recreativos o escolares, es clave que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que planifiques tus traslados. ¡Toma nota!

Hoy No Circula del lunes 5 de enero de 2026: Vehículos que no transitan

De acuerdo con el reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 5 de enero de 2026 no hay Contingencia Ambiental. Sin embargo, deben suspender su circulación los carros con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma de verificación 1 y 2. Estos lineamientos estarán vigentes desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que es importante planificar con anticipación cualquier traslado.

Programa Hoy No Circula del lunes 5 de enero. Foto: CAMe

En contraste, los automóviles con hologramas 0 y 00 tienen permitido circular, así como los vehículos híbridos y eléctricos. También quedan exentos del programa los coches de personas con discapacidad, unidades de transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos, así como aquellos pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios de Salud.

De igual forma, están fuera de la restricción los automóviles que funcionan con gas natural o que forman parte de los servicios urbanos.

Multas por no respetar las medidas

El incumplimiento de esta norma puede representar un golpe significativo para el bolsillo de los conductores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a través de sus agentes de Tránsito, aplica sanciones a quienes no respeten el programa. La multa oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios cientos de pesos. Por ello, respetar las disposiciones no solo evita retrasos y corajes en el trayecto, sino que también protege la economía familiar.

Para este lunes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.



Es importante subrayar que el programa Hoy No Circula no se aplica en todo el país. Su implementación está limitada a la Megalópolis, conformada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios conurbados del Edomex y los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Con esto, se busca unificar criterios en una de las regiones con mayor concentración vehicular y con más altos índices de contaminación en México.

¡Precaución en el volante!

