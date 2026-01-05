México critica "ineficiencia" de la ONU para contener conflictos tras la intervención de EU en Venezuela

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través del canciller Juan Ramón de la Fuente, manifestó una postura crítica ante la "ineficiencia" que ha mostrado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para gestionar y contener los conflictos internacionales de gran escala. Estas declaraciones surgen como respuesta directa a la reciente intervención de Estados Unidos en territorio venezolano, un operativo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero.

De la Fuente subrayó que, aunque la ONU sigue siendo la estructura multilateral principal, hoy se percibe más como un ente que apenas logra alzar la voz en lugar de ser un árbitro efectivo. Para México, la actual falta de un frente común en defensa del Estado de Derecho ha provocado que la comunidad internacional proyecte más desconfianza que solidaridad, lo que pone en un riesgo latente la paz y la seguridad fuera de sus fronteras.

En cuanto a la situación específica de Venezuela, el canciller mexicano fue enfático al condenar las acciones militares ejecutadas de manera unilateral por el gobierno estadounidense. "Condenamos las acciones militares ejecutadas unilateralmente y rechazamos, enérgicamente, la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado", expresó el canciller.

México demanda que el organismo actúe con firmeza para generar condiciones que permitan alcanzar soluciones sostenibles y apegadas a las normas internacionales vigentes. De la Fuente advirtió que el escenario global contemporáneo, marcado también por conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán, obliga a las naciones a replantear sus estrategias de cooperación.

Finalmente, se destacó que México no se encuentra solo en este reclamo, pues recientemente emitió un comunicado conjunto con naciones como Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay. En dicho documento, los países firmantes expresaron su profunda preocupación por el uso de la fuerza y alertaron sobre cualquier intento de administración o apropiación externa de los recursos naturales y estratégicos venezolanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui