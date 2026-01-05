Víctimas del descarrilamiento del Tren interoceánico presentarán denuncia ante la FGR

Ciudad de México.- El pasado 28 de diciembre, la línea Z del Tren Interoceánico sufrió un aparatoso descarrilamiento. Lo que inició como una obra de insignia de transporte en el país terminó en un siniestro que dejó daños y personas heridas. Tras los hechos, el silencio de las autoridades ha colmado la paciencia de los afectados. Las víctimas directas aseguran que el accidente no fue un hecho aislado o un error de operación, sino el resultado de irregularidades acumuladas desde que se puso la primera piedra de la rehabilitación de las vías.

Según el comunicado emitido por los afectados, existen pruebas de deficiencias en la rehabilitación de las vías. Argumentan que las inspecciones fueron superficiales y que se priorizó la rapidez de la inauguración sobre la seguridad técnica. "Expondremos las irregularidades detectadas y las fallas en la supervisión que derivaron en este siniestro", menciona el documento. Las víctimas exigen que se transparente cómo se manejaron los contratos y por qué el sistema de seguridad ferroviaria no evitó el descarrilamiento.

Víctimas y familiares del descarrilamiento del 'Tren Interoceánico' presentarán denuncia penal mañana lunes 5 de enero.



Estan respaldados por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, quienes presentaran la denuncia ante la #FGR contra constructoras, contratistas y…

El equipo legal de las víctimas dio a conocer mediante un comunicado la preparación de una demanda que señala tres responsabilidades principales.

Constructoras: Por posibles materiales de mala calidad o procesos mal ejecutados. Contratistas: Encargados de la rehabilitación de la línea Z. Servidores públicos: Por omisiones en la supervisión y por permitir que el tren operara sin las garantías de seguridad necesarias.

La denuncia penal busca que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo quiénes permitieron que un proyecto de esta magnitud presentara fallas tan graves que pusieron en riesgo la vida de los pasajeros. Según el comunicado emitido por los afectados, existen pruebas de deficiencias en la rehabilitación de las vías. Argumentan que las inspecciones fueron superficiales y que se priorizó la rapidez de la inauguración sobre la seguridad técnica.

Mañana presentaremos formalmente la denuncia contra por los hechos del #TrenInteroceánico.



Los esperamos para hacer visible esta lucha por la justicia. #JusticiaParaTodos



Compartimos el comunicado.

Las víctimas han convocado a los medios de comunicación y a la sociedad civil para acompañarlos este lunes 5 de enero de 2026. La cita es a las 11:00 horas en la delegación de la FGR en la Ciudad de México, ubicada en la colonia Doctores. En este lugar, los afectados ofrecerán un mensaje inicial donde detallarán sus exigencias. No solo buscan una reparación económica, sino un castigo penal para quienes resulten responsables de lo que consideran una negligencia criminal.

Bajo el lema #JusticiaParaTodos, los denunciantes esperan que este caso siente un precedente para que ninguna otra obra pública de transporte vuelva a sufrir un accidente por falta de mantenimiento o corrupción en la construcción. La mirada pública estará puesta en la FGR para ver si se le da seguimiento a esta carpeta de investigación o si el caso queda en el archivo. Por ahora, los sobrevivientes del descarrilamiento están decididos a no soltar el tema hasta que se señale a los culpables.

#MañaneraPresidenta | SHEINBAUM EXHIBE AMBICIÓN DE BUFETES DE ABOGADOS



Ante el anuncio de una denuncia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, Claudia Sheinbaum señaló que están en su derecho, y subrayó que la FGR ya mantiene investigaciones en curso.



Aseguró que habrá…

