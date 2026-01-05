(VIDEO) Sheinbaum RECHAZA intervención de EU en Venezuela; lee CARTA tras detención de Maduro

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 5 de enero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, leyó un posicionamiento sobre la detención de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado por autoridades estadounidenses que irrumpieron y bombardearon Caracas el pasado sábado 3 de enero.

La mandataria recordó que el mismo sábado, luego de que la noticia de la intervención estadounidense en Venezuela se difundiera a nivel internacional, el Gobierno de México compartió su postura; no obstante, hoy quiere profundizar en el tema. Apuntó que: "La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica".

A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el Gobierno de Estados Unidos (EU) llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y no admite ambigüedades: rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países", expresó.

La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia; nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera; solo los pueblos construir su propio futuro, decidir su camino ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno", agregó la presidenta.

Sheinbaum recordó que la posición de México está escrito en la Carta Magna, sin embargo, señaló que no es solo un principio nacional, pues la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional establecen "el respeto a la soberbia de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación".

Por ello afirmó que para México, y así debe ser para todos, la soberanía no es negociable "son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre".

La presidenta rechazó la intervención estadounidense; si bien señaló que el continente Americano enfrenta desafíos nuevos, como la competencia económica global, no es excusa para someter a otros pueblos. Debe buscarse cooperación para el desarrollo; contemplando:

Respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos La inversión productiva orientada al desarrollo Una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas El bienestar social como eje central del desarrollo Dialogo permanente entre iguales

México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, el continente americano pertenece a casa uno de los países que lo conforman", apuntó Sheinbaum

Sheinbaum asegura reducción de violencia

En esta misma intervención, la presidenta de México señaló que, en los últimos meses, el Gobierno de México y de EU ha establecido un entendimiento basado en cuatro principios respeto a la soberanía y la integridad territorial: "Responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza, mutua y cooperación, sin subordinación México, coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población".

Lo hacemos de manera responsable y decidida para México. El objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista, una reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso; cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales; de decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que vive se vive en nuestro país, tiene entre sus causas, la entrada ilegal de armas de alto poder desde EU hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino", apuntó Sheinbaum.

De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México, como en los Estados Unidos, como lo expresado en conversaciones con el presidente Trump la atención a las causas también es fundamental, hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas".

Finalmente, la presidenta apuntó que en México manda el pueblo y que es un país !libre, independiente y soberano, cooperación sí, nunca subordinación e intervención".

Fuente: Tribuna del Yaqui