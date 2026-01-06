Detienen a diputada de Morena al cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo

Ciudad de México.- Alejandra María Ang Hernández, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas en la garita este de Mexicali tras detectarse que transportaba cerca de 800 mil pesos mexicanos sin realizar la declaración correspondiente.

Según medios locales, la legisladora intentó ingresar a Calexico, California, a bordo de una camioneta GMC Yukon de reciente modelo. Ahí, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron el efectivo dividido en dos compartimentos del vehículo, lo que derivó en su aseguramiento inmediato la tarde de este lunes 5 de enero.

Retienen en la garita de Calexico a Alejandra Ang, diputada de Morena en Baja California



Intentó cruzar a EU con 40 mil dólares sin declarar



Dice que, "por error", no resguardó el dinero en su casa



Aseguró que el dinero era para comprarse un auto pic.twitter.com/Hi3WZhG90f — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 6, 2026

De acuerdo con informes de autoridades estadounidenses, la retención comenzó alrededor de las 16:00 horas y concluyó cerca de las 21:00 horas, tras un proceso de inspección y entrevista. La cantidad que intentó cruzar la legisladora excedía el umbral permitido de 10 mil dólares para ingresar a territorio estadounidense sin declarar.

Trascendió que a la legisladora no le fue revocada su visa y pudo regresar a sus actividades tras el incidente administrativo. Tras la filtración de su detención, la diputada Ang Hernández emitió un comunicado oficial en el que calificó el incidente como un descuido, asegurando que "por error" no resguardó el efectivo en su domicilio antes de dirigirse a la frontera.

Diputada Alejandra Ang

Según su versión, el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo y proviene de ahorros conjuntos con su esposo, César Castro, presidente del Consejo Político de Morena en la entidad, así como de la venta previa de otra unidad automotriz. La presidenta de la Comisión de Fiscalización enfatizó que sus documentos migratorios permanecen vigentes y que se encuentra atendiendo el proceso administrativo necesario para documentar el origen lícito de los recursos y buscar su recuperación.

En su defensa, sostuvo que entregará toda la información requerida por las autoridades de Estados Unidos para cerrar el trámite, reafirmando que su intención es actuar con legalidad y transparencia a pesar de la omisión cometida en el puerto de entrada.

Este incidente se suma a una lista creciente de funcionarios y políticos vinculados a Morena que han enfrentado diversas revisiones o complicaciones con las autoridades federales de Estados Unidos en cruces fronterizos. Entre los nombres destacados en reportes periodísticos previos por situaciones similares o revisiones especiales se encuentran el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino; la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante; e incluso la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, lo que ha puesto bajo la lupa el comportamiento de la clase política regional al cruzar hacia el país vecino.

Fuente: Tribuna del Yaqui