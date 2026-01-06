Frente Frío 27 provocará caída de NIEVE y HELADAS en México HOY 6 de enero: Estados afectados

Ciudad de México.- Este martes 6 de enero de 2026, el clima en México presentará contrastes que pueden afectar actividades cotidianas, trayectos carreteros y planes al aire libre. Desde heladas y caída de nieve en el noroeste hasta lluvias en el sureste del país, las condiciones meteorológicas hacen recomendable mantenerse informado y tomar precauciones, sobre todo, por los efectos del Frente Frío Número 27. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 27 se mantiene sobre el noroeste del país y será reforzado por las corrientes en chorro polar y subtropical, así como por una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Esta combinación provocará un descenso generalizado de temperaturas, rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y la presencia de lluvias en la península de Baja California.

Advierten lluvias en México este martes. Foto: Conagua

Además, se mantienen condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Baja California, principalmente durante la noche.

En el norte del país, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, lo que favorecerá vientos fuertes en esa entidad, así como en Nuevo León y Tamaulipas. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional, aunque con ambiente frío a muy frío durante la madrugada y cálido por la tarde.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las lluvias se concentrarán principalmente en el noroeste y el sur del país. Se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca. También se esperan lluvias aisladas en Sonora, Veracruz, específicamente en la región de Los Tuxtlas, así como en Chiapas y Quintana Roo. En el sureste mexicano y la península de Yucatán, los canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe podrían generar chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Durante la noche, se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Además, la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, mientras que las rachas de viento fuertes representan riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/No0szhMFSx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 6, 2026

Pronóstico de temperaturas en México

El ambiente frío será uno de los factores dominantes del día. Se esperan temperaturas mínimas extremadamente bajas, de hasta -10°C, en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas. También se prevén temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Otras entidades como Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México (CDMX), Morelos y Chiapas presentarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5°C.

En contraste, por la tarde persistirá el ambiente caluroso en el occidente y sur del país. Se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados en Sinaloa, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que valores de entre 30 y 35°C se registrarán en San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y el istmo de Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)