Lista de GANADORES de Lotería Nacional: Sorteo Especial 308, el Sorteo de Reyes de hoy 6 de enero

Ciudad de México.- Este martes 6 de enero de 2026 es especial, pues la Lotería Nacional celebra el Sorteo de Reyes, el número 308, que hace alusión a los tres Reyes Magos, así que si compraste tu cachito de Lotenal y te sientes de suerte, no puedes perderte la lista completa de ganadores. Recuerda que TRIBUNA tiene para ti todos los detalles de este sorteo en el que el premio mayor es de 54 millones de pesos en cuatro series.

La Lotería Nacional señala en su comunicado: "La Lotería Nacional realiza el tradicional Sorteo de Reyes como una extensión de ese espíritu festivo. Este sorteo mantiene viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura mexicana, ofreciendo a la población una oportunidad simbólica de comenzar el año con esperanza, optimismo y buenos deseos. Más allá del premio material, el sorteo representa la ilusión colectiva de que la fortuna puede tocar a cualquier persona, fortaleciendo el sentido de comunidad y celebración".

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo de Reyes?

Premio Mayor: 54 millones de pesos en cuatro series

Premio por serie: 13.5 millones de pesos

Costo del cachito: $60

Costo de la serie: $1200

GANADORES DEL SORTEO DE REYES NO. 308 HOY 6 DE ENERO

Premio Mayor 54 millones de pesos:

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui