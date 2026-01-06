Sheinbaum pide "juicio justo" para Maduro, gasolina en México, entre las 10 más caras y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 6 de enero, conoce que la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió un juicio justo para Nicolás Maduro.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Diputada es detenida por cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, Alejandra María Ang Hernández, fue detenida durante aproximadamente cinco horas tras detectarse que transportaba cerca de 800 mil pesos mexicanos, sin realizar la declaración correspondiente.

México entre los 10 países con la gasolina más cara del mundo

Según un análisis de El Economista, México es el país con la gasolina más cara entre los 10 mayores consumidores del mundo, contando con un precio promedio de 23.37 pesos por litro. Esto es debido a que en México, por cada litro de combustible, los automovilistas deben pagar 10.28 pesos de impuestos.

Sheinbaum pide un "juicio justo" para Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un "juicio justo" para su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado sábado 3 de enero, tras una intervención militar de Estados Unidos y después fue trasladado a Nueva York, donde encara cargos por narcotráfico.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de la información más relevante en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te presentamos las noticias y eventos que están marcando la pausa en nuestro paísuD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/xeIfdNzXz2 #NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/Zevslj8uh2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui