Sheinbaum reafirma postura de México: Cooperación con EU, sin intervencionismo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 6 de enero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos (EU) debe construirse sobre la base de la cooperación y el respeto mutuo, sin aceptar esquemas de intervencionismo o injerencia en asuntos internos.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón Guillermo Prieto, la mandataria subrayó que la defensa de la soberanía nacional es un principio innegociable de su Gobierno. Sheinbaum sostuvo que México mantiene disposición al trabajo conjunto con EU, pero aclaró que dicha colaboración no implica subordinación ni participación de agentes extranjeros en tareas que corresponden al Estado mexicano.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum mencionó que en la época de Felipe Calderón la DEA acompañaba a las autoridades en los operativos uD83DuDDE3? pic.twitter.com/b4NJOyY5JR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

En medio de la intervención de EU en Venezuela, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que las experiencias del pasado demuestran que la irrupción externa no ha ofrecido resultados efectivos para disminuir la violencia ni el tráfico de drogas en América Latina. En este sentido, enfatizó que su administración apuesta por una relación institucional basada en la coordinación, el intercambio de información y el respeto a las leyes de cada país.

Recalcó que cualquier estrategia conjunta debe reconocer plenamente la soberanía de México y evitar prácticas que vulneren la autonomía nacional.

Estrategia de seguridad: Enfoque social y combate a la impunidad

Durante su mensaje, la mandataria recordó que la estrategia de seguridad de su Gobierno se sostiene en dos ejes centrales: El primero consiste en ofrecer alternativas de vida a los jóvenes, garantizando acceso a derechos, educación, empleo y oportunidades que reduzcan la atracción de grupos delictivos.

El segundo eje se enfoca en combatir la impunidad, asegurando que los delitos sean investigados y sancionados conforme a la ley. Sheinbaum subrayó que no puede haber una estrategia de seguridad efectiva si los crímenes no tienen consecuencias.

Lecciones del pasado y llamado a no repetir errores

Por otra parte, Sheinbaum hizo referencia a episodios ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la llamada "Guerra contra el narco" permitió la presencia de agentes extranjeros sin lograr una reducción sostenida de la violencia. Recordó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, posteriormente detenido por sus vínculos con el crimen organizado.

La presidenta afirmó que México no debe repetir esquemas que ya demostraron su ineficacia y pidió no perder de vista las lecciones que dejó ese periodo. En ese sentido, reiteró que su gobierno prioriza una política de seguridad con enfoque social, respeto a la soberanía y coordinación internacional responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'