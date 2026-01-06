Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 6 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 6 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 07:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes del Colectivo Lirios Buscadores de Izcalli en la Estación Buenavista, línea B del Metro, Eje 1 Norte Mosqueta y Avenida Insurgentes Norte, Colonia Buenavista. Abordarán transporte para continuar con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región del Valle de Cuautitlán-Teoloyucan.

De hecho, un poco más tarde, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se reunirán miembros del Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN en la Secretaría de Administración del IPN, en Avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, Col. La Escalera. Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025. No se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta, exigiendo el cumplimiento de su demanda.

Tráfico en CDMX hoy 6 de enero

Ahora bien, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se encontrarán integrantes del Colectivo estudiantil No te Calles Bátiz en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 Juan de Dios Bátiz. Llevarán a cabo una protesta para exigir la recalendarización y que el pliego petitorio sea concluido, ya que no hay acuerdos firmes ni verificables por parte de las autoridades del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 Juan de Dios Bátiz.

#Precaución ?? Hallarás reducción de carril en centrales de Periférico Manuel Ávila Camacho al sur y Antonio Velázquez, colonia Periodista, @AlcaldiaMHmx #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00Alternativa vial: Av. Rodolfo Gaona y Av. Río San Joaquín pic.twitter.com/D2o8MuZJgo — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 6, 2026

Finalmente, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa, se concentrarán integrantes de Colectiva Deconstrucción Violeta A.C. en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo. Acudirán en apoyo a la audiencia de ratificación de medida de protección, derivada de una querella en contra de unos creadores de contenido por el presunto delito de acoso sexual.

Fuente: Tribuna del Yaqui